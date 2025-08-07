"Meurtres à Toulouse" avec Lionnel Astier & Camille Aguilar à revoir sur France 3 samedi 9 août 2025

Samedi 9 août 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir l'épisode de la collection à succès « Meurtres à » dans la ville de Toulouse avec Lionnel Astier & Camille Aguilar.

L'histoire en quelques lignes...

Quel rapport peut-il y avoir entre des cadavres retrouvés au petit matin à différents endroits de Toulouse et les paroles d’une chanson de Claude Nougaro ?

C’est cette enquête délicate que vont devoir résoudre le commandant Simon Keller, un homme meurtri par la vie, et la jeune Cécile Gimet, tout juste sortie de l’école de police, dont c’est la première enquête sur le terrain.

Diminué par la maladie, Keller mettra un point d’honneur à boucler cette enquête au plus vite. Quant à Cécile, elle ne se doute pas que cette histoire va faire resurgir dans sa vie les secrets douloureux de sa propre enfance.

Avec Lionnel Astier (Simon Keller), Camille Aguilar (Cécile Gimet), Astrid Whettnall (Isabelle Barutel), Yvan Le Bolloc'h (Frédéric Gomez), Marc Citti (Serge Blondin), Annelise Hesme (Nathalie Gimet).