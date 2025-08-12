recherche
Fictions

"Alex Hugo" : résumé des 2 épisodes à revoir sur France 3 jeudi 14 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 12 août 2025 127
"Alex Hugo" : résumé des 2 épisodes à revoir sur France 3 jeudi 14 août 2025

Jeudi 14 août 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux volets de la fiction "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan.

Cette collection suit les enquêtes d'un ancien grand flic marseillais, désormais garde champêtre dans un petit village des Alpes.

Loin de l'agitation de la ville, Alex Hugo se retrouve confronté à des crimes souvent liés à la vie rurale et aux traditions locales.

21:10 Épisode 7x04 La fille de l'hiver

Alors que Lusagne et ses environs doivent être évacués d'urgence, en raison d'une forte menace d'avalanche, l'équipe de la Rurale, Alex, Angelo et Leblanc, vérifient que tous les habitants ont bien quitté les lieux avant de partir à leur tour se mettre à l'abri dans la vallée.

Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'une mystérieuse jeune femme, poursuivie par des tueurs qui veulent l'éliminer, a trouvé refuge au village…

22:40 Épisode 2x01 Soleil noir

Lusagne, en fin d'après-midi. Les enfants de la colonie de vacances reviennent d'une excursion en montagne, mais Justine, 10 ans, manque à l'appel. Sa monitrice, Marianne Helme, partie à sa recherche, n'est pas rentrée non plus.

Alex et Angelo mobilisent des volontaires et découvrent avec effroi le corps de Marianne, échoué dans un torrent, mais aucune trace de Justine. Très vite, les soupçons se portent sur Jérémy Raveau, attardé mental léger, qui subsiste grâce à de petits boulots. Raveau est conduit sous bonne escorte au commissariat de la police rurale, devant lequel campent déjà des habitants réclamant justice...

Dernière modification le mardi, 12 août 2025 11:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Cry Wolf&quot; : résumé des 4 derniers épisodes difusés sur Arte jeudi 14 août 2025

"Cry Wolf" : résumé des 4 derniers épisodes difusés sur Arte jeudi 14 août 2025

12 août 2025 - 12:46

Sur le même thème...

Le film &quot;Gerry&quot; avec Matt Damon rediffusé sur France 4 jeudi 14 août 2025 (vidéo)

Le film "Gerry" avec Matt Damon rediffusé sur France 4 jeudi 14 août 2025 (vidéo)

12 août 2025 - 12:00

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL