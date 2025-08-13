recherche
"Vidal", un médecin qui résout les énigmes médicales sur France 2 mercredi 3 septembre 2025 (vidéo)

mercredi 13 août 2025
"Vidal", un médecin qui résout les énigmes médicales sur France 2 mercredi 3 septembre 2025 (vidéo)

À découvrir sur France 2 mercredi 3 septembre 2025 à 21:10, le Dr Vidal, un médecin brillant et excentrique, profondément humain, qui va au bout de chaque cas les plus complexes.

L'histoire en quelques lignes...

Médecin expert auprès des tribunaux, le Dr Victor Vidal a troqué les hôpitaux de la Côte d’Azur pour installer son cabinet… au fond de son jardin, à Nice. Brillant, excentrique et passionné par les énigmes médicales, il est devenu la dernière chance de patients que plus personne ne sait soigner.

Alors qu’il travaille sur deux affaires difficiles – une mère de famille d’accueil dont les symptômes inexplicables menacent son agrément et une Miss à la pilosité envahissante qui accuse son médecin d’être responsable de son état –, sa vie personnelle vacille. Sa femme pose un diagnostic brutal sur leur couple : l’usure. Pris entre le frisson de ses enquêtes médicales et l’urgence de sauver ce qu’il reste de sa famille, Vidal est totalement dépassé.

L’arrivée de la pragmatique Haïssa, en réinsertion, obligée d’accepter le poste d'assistante, va bousculer son quotidien. Ensemble, ils forment une alliance improbable qui révèle autant les forces que les vulnérabilités du médecin.

Et si la plus grande énigme de Victor Vidal était finalement… lui-même ?

Avec : David Kammenos (Dr Vidal), Nama Keita (Haïssa Diallo), Anne Suarez (Sophie Vidal), Cécile Rebboah (Ludivine Lepage), Stéphane Blancafort (Mathieu Lepage), Leeloo Eyme (Kelly Meunier), Vanessa Valence (Valérie Meunier), Margot Heckmann (Rose Vidal), Marie-Christine Adam (la juge), Côme Levin (Maître Stains)...
