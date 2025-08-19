"Alex Hugo" : résumé des 2 épisodes à revoir sur France 3 jeudi 21 août 2025

Jeudi 21 août 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux volets de la fiction "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan.

Cette collection suit les enquêtes d'un ancien grand flic marseillais, désormais garde champêtre dans un petit village des Alpes.

Loin de l'agitation de la ville, Alex Hugo se retrouve confronté à des crimes souvent liés à la vie rurale et aux traditions locales.

21:10 Épisode 8x02 Mauvais sang

Ce matin-là aux abords de Lusagne, Alex Hugo retrouve, prostré dans une voiture rouillée, un jeune homme qui affirme se nommer Léo Melino.

L'émotion est grande pour Angelo, qui avait participé aux recherches lors de la disparition de Léo, sept ans plus tôt, alors qu'il était âgé de 11 ans. Si le temps cicatrise souvent les plaies les plus douloureuses, ce n'est pas le cas pour Angelo, qui regrette toujours d'avoir été contraint de clore ce dossier, et encore moins pour Hélène Melino, la mère adoptive de Léo, qui n'a jamais admis ni supporté la perte de son fils.

Alex trouve cette réapparition un peu trop belle pour être vraie. Il interroge le jeune homme et découvre des failles dans son récit.

22:45 Épisode 2x02 La dame blanche

Au petit matin, dans la montagne, une voiture roule à une allure normale sur une route droite et sans obstacle. Pourtant, brutalement, elle fait une embardée suivie de plusieurs tonneaux, avant de s'immobiliser. Le passager, Pierrot Clément, propriétaire d'un restaurant d'altitude au-dessus de Lusagne, meurt sur le coup. Présent sur les lieux, un témoin a cru voir une forme blanche à l'intérieur du véhicule, qui a ensuite disparu.

Alex Hugo découvre qu'une autre apparition de la « Dame blanche » a eu lieu au même endroit, quelques années auparavant, juste avant un autre drame...