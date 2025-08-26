recherche
"Alex Hugo" : résumé des 2 épisodes à revoir sur France 3 jeudi 28 août 2025 (vidéo)

mardi 26 août 2025
"Alex Hugo" : résumé des 2 épisodes à revoir sur France 3 jeudi 28 août 2025 (vidéo)

Jeudi 28 août 2025 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux volets de la fiction "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan.

Cette collection suit les enquêtes d'un ancien grand flic marseillais, désormais garde champêtre dans un petit village des Alpes.

Loin de l'agitation de la ville, Alex Hugo se retrouve confronté à des crimes souvent liés à la vie rurale et aux traditions locales.

21:10 Épisode 8x03 En terre sauvage

Le Mirambelle est ce qu'on appelle une réserve intégrale, un vaste parc naturel qui sert d'espace laboratoire à des spécialistes qui analysent comment la nature vit et évolue sans l'homme. C'est pourtant au cœur de ce paradis protégé que l'on retrouve, un matin, le corps du jeune gardien de la réserve.

22:45 Épisode 3x01 Les amants du levant

Dans un refuge de haute montagne, Alex Hugo découvre les corps d'Isabelle et d'Antoine Lefort. Une lettre d'adieu donne des précisions sur les circonstances de leur décès. Isabelle, qui souffrait d'une maladie incurable, voulait en finir. Antoine a décidé de l'accompagner dans son dernier voyage. Le couple demande que ses cendres soient dispersées au sommet de la montagne. Alex n'est toutefois pas convaincu par ces explications trop simples. Il se demande si quelqu'un n'aurait pas maquillé un double meurtre en suicide. Il commence une enquête délicate...
Dernière modification le mardi, 26 août 2025 10:48
