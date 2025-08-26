Soirée consacrée à Filip Nikolic sur TF1 le 15 septembre avec la diffusion du biopic "Filip"

Lundi 15 septembre 2025 à partir de 21:10, TF1 proposera une soirée consacrée à Filip Nikolic avec la diffusion du biopic "Filip" suivi du documentaire "Filip Nikolic, le destin brisé d'une icône".

21:10 Filip

Filip Nikolic (Mikaël Mittelstadt), icône de la génération boys-band des années 90, est devenu une véritable star grâce aux 2Be3.

Au sommet de sa gloire, il rencontre l’amour de sa vie, Valérie (Sara Mortensen), qui deviendra le témoin impuissant de son déclin.

Entre passion amoureuse, soif de reconnaissance et blessures du passé, c’est le destin brisé d’un homme qui a marqué toute une époque…

23:00 Filip Nikolic, le destin brisé d'une icône

Après la diffusion de la fiction "Filip", prolongez la soirée avec un documentaire inédit et exclusif sur Filip Nikolic !

Près de 16 ans après la disparition brutale de Filip Nikolic à seulement 35 ans, ce documentaire exclusif revient sur le destin tragique de l’icône la plus emblématique des boys band, Filip Nikolic, leader charismatique du groupe iconique 2Be3, en dévoilant les coulisses de la naissance de ce phénomène qui a révolutionné l’industrie musicale de la fin des années 90.

Au travers d’images inédites, de témoignages et interviews exclusifs, ce documentaire offre ainsi un regard captivant sur le parcours hors norme de Filip Nikolic et propose un éclairage pertinent sur les mécanismes qui ont façonné l'âge d'or des boys band et impacté de manière significative la culture populaire de toute une génération.

Avec les témoignages de sa compagne Valérie Bourdin, de leur fille Sasha, et de Tanelle, la fille de Valérie que Filip a élevée et qui se confie pour la première fois à la télévision.

Avec également la participation de Lionel des Linkup, Mia Frye, Séverine Ferrer, Jean-Luc Azoulay, Mikaël Mittelstadt, Pascal Nègre...