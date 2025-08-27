recherche
"Capitaine Marleau - Le secret d'Alba", inédit avec Catherine Hiegel en guest vendredi 29 août sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 27 août 2025 170
"Capitaine Marleau - Le secret d'Alba", inédit avec Catherine Hiegel en guest vendredi 29 août sur France 2

Un maraîcher retrouvé mort dans un village français. Une nouvelle enquête inédite pour notre "Capitaine Marleau" à découvrir sur France 2 vendredi 29 août 2025 à 21:10.

Le secret d'Alba

Éloi Solana, séduisant homme d'affaires revenu sur les terres de son enfance, est-il mort à cause d’une mauvaise rencontre… ou parce qu’il était catholique ?

Marleau découvre, à sa grande surprise, que les guerres de religion ont laissé des traces dans la ville. Elle relève le défi que lui lance l’irréductible comtesse Alba de Bernac, figure incontournable de la communauté protestante, entourée de son trop fidèle métayer et de son fils Martin de Bernac, qui a hérité de l’usine de peausserie familiale.

Si les voies du Seigneur sont impénétrables, les secrets de famille le sont encore davantage…

Avec : Corinne Masiero (Capitaine Marleau), Catherine Hiegel (Alba de Bernac), Philippe Bas (Martin de Bernac), Antoine Gouy (Romain Paulin), Philippe Magnan (Anselme Mezler), Florence Thomassin (Jeanne Oberson), Laura Del Sol (Consuelo Solana), Jeanne Hurt (Elsa Solana), Arturo Giusi-Perier (Bernard Sire), Marc Ruchmann (Eloi Solana), Edéa Darcque (Mariette Tcheter), Aurélie Verillon (Linda Rancoule)...

