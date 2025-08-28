recherche
"Les bois assassins" avec Hélène de Fougerolles sur France 3 samedi 30 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 28 août 2025 151
"Les bois assassins" avec Hélène de Fougerolles sur France 3 samedi 30 août 2025 (vidéo)

Samedi 30 août 2025 à 21:10, France 3 rediffusera "Les bois assassins", une fiction réalisée par Anne Fassio avec Hélène de Fougerolles et Soufiane Guerrab.

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir dénoncé des collègues suite à une bavure, Malik Dahmani, brillant mais fougueux capitaine de police de la région parisienne, est forcé de se mettre au vert dans les Cévennes, pour se faire oublier.

Mais coincé dans cette vallée cévenole trop paisible à son goût, comme si le temps s’était arrêté… Malik tourne en rond et ne pense qu’à rentrer chez lui.

C’est alors qu’un cadavre est découvert dans la forêt. Notre flic se retrouve donc à devoir enquêter aux côtés de Gaëlle, une lieutenant de gendarmerie locale qui, tout comme les habitants de ce coin perdu, semble vouloir préserver ses secrets.

Mais Malik va surtout faire une rencontre aussi inattendue que bouleversante : une jeune femme sauvage, mystérieuse, au regard animal, et que personne ne peut approcher. Celle qu’on appelle la « Fille des bois ». Celle que tout le monde accuse de ce meurtre sordide…

Dernière modification le jeudi, 28 août 2025 10:44
