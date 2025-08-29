"Commissaire Dupin - Noces de sang", enquête inédite sur France 3 dimanche 31 août 2025

Dimanche 31 août 2025 à 21:10, France 3 diffusera la 12ème enquête inédite du "Commissaire Dupin" au cœur d'un domaine viticole.

Noces de sang

Claire et Dupin viennent de se marier. Leur voyage de noces les conduit chez Cécile, une amie de fac de Claire, propriétaire d'un domaine viticole réputé.

La lune de miel tourne à la tragédie lorsque le corps de Brian, le mari de Cécile, est découvert dans la cave. Dupin commence à enquêter bien qu'il soit en congés et ne laisse que peu de place à Kadeg, qui a enfin repris le service.…

Avec : Pasquale Aleardi (Commissaire George Dupin), Jan Georg Schütte (Kadeg), Christina Hecke (Claire), Franziska Wulf (Nolwenn), Birte Hanusrichter (Cécile Katell), Jürgen Heinrich (Jules Marchand), Luisa Binger (Emilie Pic), Josef Heynert (Alain Chevrier), Max Volkert Martens (Jerôme Joly), Gisa Flake (Nevou)...