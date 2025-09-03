recherche
"Capitaine Marleau" : résumé des 3 enquêtes à revoir sur France 2 vendredi 5 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 3 septembre 2025 117
"Capitaine Marleau" : résumé des 3 enquêtes à revoir sur France 2 vendredi 5 septembre 2025

Vendredi 5 septembre 2025 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de revoir trois enquêtes de "Capitaine Marleau" avec Corinne Masiero.

"Capitaine Marleau" suit les enquêtes d'une flic hors normes qui, grâce à son flair, sa psychologie fine et son style inimitable, parvient toujours à faire éclater la vérité, souvent en brisant les codes et les conventions.

21:10 Épisode 4x04 L'homme qui brûle

Une jeune femme, Lily Terrier, est retrouvée empoisonnée au cyanure dans le salon de coiffure où elle travaille.

Marleau découvre des lettres d'amour que Frédéric Lefranc, acteur et metteur en scène au théâtre municipal, avait adressées à la victime. Et comme il s'apprête à donner Othello, le drame de la jalousie n'est sans doute pas loin Mais l'enquête met à jour le passé de Lily, un passé ombrageux. Et si Frédéric Lefranc, son épouse et leurs trois filles en savaient beaucoup plus qu'ils ne veulent bien l'avouer ?

De la scène du théâtre à la scène du crime, Marleau met à jour les secrets de chacun.

22:55 Épisode 2x07 Ne plus mourir jamais

Le corps d'Elise Janson Tamani est retrouvé dans le fleuve.

Le capitaine Marleau s'intéresse de près à Isabelle Laumont, une femme imprévisible, qui vient de sortir de quinze ans de coma. Or, à son réveil, Isabelle avait découvert que le compagnon avec lequel elle vivait avant son accident venait d'épouser Elise, la jeune femme que l'on vient de retrouver noyée. Isabelle affirme d'ailleurs haut et fort avoir la ferme intention de reprendre possession de sa vie d'avant : ses capacités physiques et mentales en premier lieu, mais aussi son poste de chercheuse, sa fille adolescente et l'homme de sa vie. Aurait-elle pu pour autant s'en prendre aussi violemment à Elise ?

Au fil de son enquête, Marleau découvre qu'Isabelle fait surtout figure de coupable idéale et pourrait désormais être en danger à son tour...

00:30 Épisode 4x13 Le secret d'Alba

Éloi Solana, séduisant homme d'affaires revenu sur les terres de son enfance, est-il mort à cause d’une mauvaise rencontre… ou parce qu’il était catholique ?

Marleau découvre, à sa grande surprise, que les guerres de religion ont laissé des traces dans la ville. Elle relève le défi que lui lance l’irréductible comtesse Alba de Bernac, figure incontournable de la communauté protestante, entourée de son trop fidèle métayer et de son fils Martin de Bernac, qui a hérité de l’usine de peausserie familiale.

Si les voies du Seigneur sont impénétrables, les secrets de famille le sont encore davantage…

