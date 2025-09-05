"Drame en haute mer" avec Barbara Schulz à revoir sur NOVO 19 samedi 6 septembre 2025

Samedi 6 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Drame en haute mer", une fiction réalisée par Adeline Darraux avec Barbara Schulz, Arié Elmaleh, Virginie Hocq.

L'histoire en quelques lignes...

Nolwenn Lenormand voit sa vie basculer lorsque le chalutier de son mari, "Le Dolmen", coule de manière soudaine et inexplicable. L'équipage entier, y compris son mari et son fils, disparaît en mer.

Convaincue que le naufrage a été causé par un sous-marin, Nolwenn, incarnée par Barbara Schulz, se lance dans sa propre enquête pour faire éclater la vérité et empêcher que l'affaire ne soit classée sans suite. Son obsession pour la vérité la mène à négliger sa fille, qui traverse elle aussi une période de deuil difficile.

De son côté, le gendarme Gilles Pezenec, interprété par Arié Elmaleh, mène l'enquête officielle. L'affaire se complique lorsque l'on découvre à bord du bateau un sixième corps inconnu, ce qui remet en question la version initiale des événements.

Le film, dédié à la mémoire des marins disparus, s'inspire du naufrage réel du chalutier breton "Bugaled Breizh" en 2004, bien que l'intrigue soit fictive. Il explore les thèmes du deuil, de la quête de justice et des secrets familiaux.