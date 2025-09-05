recherche
Fictions

"Drame en haute mer" avec Barbara Schulz à revoir sur NOVO 19 samedi 6 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 5 septembre 2025 165
"Drame en haute mer" avec Barbara Schulz à revoir sur NOVO 19 samedi 6 septembre 2025

Samedi 6 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Drame en haute mer", une fiction réalisée par Adeline Darraux avec Barbara Schulz, Arié Elmaleh, Virginie Hocq.

L'histoire en quelques lignes...

Nolwenn Lenormand voit sa vie basculer lorsque le chalutier de son mari, "Le Dolmen", coule de manière soudaine et inexplicable. L'équipage entier, y compris son mari et son fils, disparaît en mer.

Convaincue que le naufrage a été causé par un sous-marin, Nolwenn, incarnée par Barbara Schulz, se lance dans sa propre enquête pour faire éclater la vérité et empêcher que l'affaire ne soit classée sans suite. Son obsession pour la vérité la mène à négliger sa fille, qui traverse elle aussi une période de deuil difficile.

De son côté, le gendarme Gilles Pezenec, interprété par Arié Elmaleh, mène l'enquête officielle. L'affaire se complique lorsque l'on découvre à bord du bateau un sixième corps inconnu, ce qui remet en question la version initiale des événements.

Le film, dédié à la mémoire des marins disparus, s'inspire du naufrage réel du chalutier breton "Bugaled Breizh" en 2004, bien que l'intrigue soit fictive. Il explore les thèmes du deuil, de la quête de justice et des secrets familiaux.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Je verrai toujours vos visages&quot; de Jeanne Herry diffusé sur France 2 dimanche 7 septembre 2025

"Je verrai toujours vos visages" de Jeanne Herry diffusé sur France 2 dimanche 7 septembre 2025

05 septembre 2025 - 11:13

Sur le même thème...

&quot;Je verrai toujours vos visages&quot; de Jeanne Herry diffusé sur France 2 dimanche 7 septembre 2025

"Je verrai toujours vos visages" de Jeanne Herry diffusé sur France 2 dimanche 7 septembre 2025

05 septembre 2025 - 11:13

A ne pas manquer...

&quot;The Voice Kids&quot; : 2ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 6 septembre 2025 sur TF1

"The Voice Kids" : 2ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 6…

04 septembre 2025 - 10:48 The Voice Kids

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL