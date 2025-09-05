recherche
La 10ème saison de "Brokenwood" diffusée sur France 3 à partir du dimanche 7 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 5 septembre 2025 168
Dimanche 7 septembre 2025 à 21:10, France 3 débutera la diffusion de la 10ème saison inédite de la série "Brokenwood" avec de nouveaux crimes toujours aussi déroutants.

La série suit l'inspecteur principal Mike Shepherd, un détective chevronné transféré d'Auckland à Brokenwood. Il fait équipe avec l'inspectrice Kristin Sims, une officière locale très compétente.

Leurs styles très différents (Shepherd est non conventionnel et aime la musique country, Sims est plus analytique) les amènent à résoudre un large éventail de meurtres complexes, tout en découvrant les secrets de la communauté.

Épisode 10x01 Brokenwoodosaurus

Depuis la découverte par Maggie Sturridge d’un os fossilisé de Titanosaurus au pied des montagnes de Brokenwood, la petite ville se rêve en capitale néo-zélandaise du dinosaure.

Mais lorsque le cadavre d’un paléontologue américain est retrouvé flottant dans la rivière Waterford, l’avenir semble tout à coup beaucoup moins radieux.

