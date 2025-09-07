La fiction "Mention particulière" de Christophe Campos à revoir sur NOVO 19 mardi 9 septembre 2025

Mardi 9 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Mention particulière", une fiction en deux parties réalisée par Christophe Campos qui suit le parcours de Laura, une jeune femme de 20 ans atteinte de trisomie 21, à Toulouse.

L'histoire en quelques lignes...

Laura souhaite passer son baccalauréat comme tout le monde, malgré les préjugés et les doutes de son entourage, y compris de ses parents.

Elle doit faire face aux difficultés de ses études, mais aussi au regard souvent cruel des autres élèves et même de certains enseignants.

Au fil des épreuves, Laura se bat pour prouver qu'elle est capable et pour vivre une vie ordinaire, loin des barrières imposées par son handicap.

Le film se concentre sur sa persévérance et sa détermination à réaliser son rêve. Il aborde les défis liés à la scolarisation des personnes en situation de handicap et met en lumière les préjugés auxquels elles sont confrontées.

Le rôle de Laura est interprété par Marie Dal Zotto, une actrice elle-même trisomique, ce qui confère une authenticité particulière au téléfilm.

Cette fiction est inspirée d'une histoire vraie.

Avec : Marie Dal Zotto, Hélène de Fougerolles, Bruno Salomone, Grégoire Isvarine, Catherine Benguigui, Pascal Légitimus, Philippe Paimblanc, Christian Scelles, Christian Bétan, Laurent Manzoni.