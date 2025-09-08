"La loi de Valérie - Tous coupables" à revoir sur T18 mercredi 10 septembre 2025

Mercredi 10 septembre 2025 à 20:50, T18 rediffusera l'épisode « Tous coupables » de la série "La loi de Valérie" avec Charlotte de Turckheim réalisé en 2018 par Thierry Binisti.

L'histoire en quelques lignes...

Avocate talentueuse, Valérie se comporte toujours, à cinquante ans passés, comme une adolescente rebelle doublée d'une joueuse invétérée. Elle prend ainsi un malin plaisir à fréquenter et à défendre des truands notoires...

Si elle se moque totalement de sa réputation, sa fille, Delphine, porte un regard très critique sur sa manière d'exercer. Blessée par ses reproches, Valérie décide de se « racheter » à ses yeux en prenant la défense d'un bon père de famille - Paul - accusé, sans preuve, d'avoir tué le dealer responsable de la mort par overdose de sa fille adolescente.

Un dossier en or pour lui permettre de regagner à bon compte l'estime de la presse, du public (et de Delphine...) dans lequel l'avocate s'investit avec enthousiasme, persuadée qu'elle n'aura aucun mal à plaider l'acquittement... mais l'enlèvement de sa fille à son domicile par un mystérieux ravisseur va bouleverser l'histoire...

Avec : Charlotte de Turckheim, Bruno Wolkowitch, Kahina Carina.