"La loi d'Alexandre - Comme des frères" avec Gérard Jugnot sur T18 mercredi 17 septembre 2025

L'histoire en quelques lignes...
Cet épisode met en scène Alexandre Laurent, un brillant juriste qui, à la mort de son meilleur ami et associé Raphaël Menaud, se retrouve au cœur d'une affaire criminelle.
Alexandre et Raphaël étaient inséparables depuis leur enfance à l'Assistance Publique et formaient un duo d'avocats redoutable.
Pour rendre justice à son ami, Alexandre est amené à sortir de l'ombre pour mener l'enquête et démasquer le coupable.
L'épisode suit donc ses efforts pour faire éclater la vérité, mêlant enquête judiciaire et drame personnel.