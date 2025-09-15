recherche
"La loi d'Alexandre - Comme des frères" avec Gérard Jugnot sur T18 mercredi 17 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 15 septembre 2025
"La loi d'Alexandre - Comme des frères" avec Gérard Jugnot sur T18 mercredi 17 septembre 2025

Mercredi 17 septembre 2025 à 20:45, T18 rediffusera l'épisode « Comme des frères » de la série "La loi d'Alexandre" avec Gérard Jugnot.

L'histoire en quelques lignes...

Cet épisode met en scène Alexandre Laurent, un brillant juriste qui, à la mort de son meilleur ami et associé Raphaël Menaud, se retrouve au cœur d'une affaire criminelle.

Alexandre et Raphaël étaient inséparables depuis leur enfance à l'Assistance Publique et formaient un duo d'avocats redoutable.

Pour rendre justice à son ami, Alexandre est amené à sortir de l'ombre pour mener l'enquête et démasquer le coupable.

L'épisode suit donc ses efforts pour faire éclater la vérité, mêlant enquête judiciaire et drame personnel.

