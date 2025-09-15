La fiction "Belle, belle, belle" à revoir sur NOVO 19 mercredi 17 septembre 2025

Mercredi 17 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Belle, belle, belle" une fiction romantique réalisée par Anne Depétrini. Il s'agit d'un remake du film américain de 2018, "I Feel Pretty".

L'histoire en quelques lignes...

Alice est une trentenaire bourrée de complexes. Elle se trouve moche et grosse. Son manque de confiance en elle l’empêche d’entreprendre quoi que ce soit, professionnellement ou sentimentalement.

A la suite d’une chute sur la tête, elle se réveille persuadée d’être devenue, comme par magie, une fille sublime. Armée de cette toute nouvelle assurance, plus rien ne lui résiste : elle décroche le job de ses rêves et rencontre l’amour.

Mais que se passera-t-il si cette illusion disparaît ? Alice sera-t-elle capable de garder cette estime d’elle-même qui lui a tant fait défaut jusque-là ?

Avec : Joséphine Draï (Alice), Reem Kherici (Capucine), Arié Elmaleh (Benjamin), Jarry (Greg), Catherine Hosmalin (Nanou), Déborah Lukumuena (Selma), Suzanne de Baecque (Camille), Audrey Pirault (Clarisse), Riadh (Ryan), Constance Jablonski (Constance), Sarah Zaghroun (Vanessa), Dan Herzberg (Gérard), Lison Daniel (Luna), Zoé Bruneau (DRH Chastaing), Romain Brau (Réceptionniste Chastaing), Marie-Thérèse Priou (Patronne Karaoké), Valentine Dufloo (Femme hot yoga), Chloé François (Employée Chastaing), Thierry Simon (Homme affaires Lille), Grégory Amsis (Habitué 1 hot yoga), Joss Berlioux (Habitué 2 hot yoga), Horia (Youtubeuse), Julien Cheminade (Louis), Ambre Dubrulle (Jeune fille cantine), Karine Phong (Chanteuse)

Avec la participation de Macha Méril (Lili) et Marc Ruchmann (Dimitri).