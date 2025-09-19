"Brokenwood - Écrire ou mourir ", épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 21 septembre 2025

Dimanche 21 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le 3ème épisode de la 10ème saison inédite de la série "Brokenwood" : « Écrire ou mourir ».

La série suit l'inspecteur principal Mike Shepherd, un détective chevronné transféré d'Auckland à Brokenwood. Il fait équipe avec l'inspectrice Kristin Sims, une officière locale très compétente.

Leurs styles très différents (Shepherd est non conventionnel et aime la musique country, Sims est plus analytique) les amènent à résoudre un large éventail de meurtres complexes, tout en découvrant les secrets de la communauté.

Épisode 10x03 • Écrire ou mourir

Un atelier d’écriture pour auteurs en herbe, organisé par la célèbre autrice Audrey McKinnon, tourne court quand Gina, qui y participe, fait une découverte macabre : le cadavre d’Audrey flottant au pied d'une cascade.