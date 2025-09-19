recherche
"Brokenwood - Écrire ou mourir ", épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 21 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 19 septembre 2025 166
"Brokenwood - Écrire ou mourir ", épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 21 septembre 2025

Dimanche 21 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le 3ème épisode de la 10ème saison inédite de la série "Brokenwood" : « Écrire ou mourir ».

La série suit l'inspecteur principal Mike Shepherd, un détective chevronné transféré d'Auckland à Brokenwood. Il fait équipe avec l'inspectrice Kristin Sims, une officière locale très compétente.

Leurs styles très différents (Shepherd est non conventionnel et aime la musique country, Sims est plus analytique) les amènent à résoudre un large éventail de meurtres complexes, tout en découvrant les secrets de la communauté.

Épisode 10x03  Écrire ou mourir

Un atelier d’écriture pour auteurs en herbe, organisé par la célèbre autrice Audrey McKinnon, tourne court quand Gina, qui y participe, fait une découverte macabre : le cadavre d’Audrey flottant au pied d'une cascade.

Dernière modification le vendredi, 19 septembre 2025 10:00
