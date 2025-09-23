recherche
"Meurtres au Mont Saint-Michel" sur France 3 jeudi 25 septembre 2025 avec Anthony Delon et Juliet Lemonnier

mardi 23 septembre 2025
"Meurtres au Mont Saint-Michel" sur France 3 jeudi 25 septembre 2025 avec Anthony Delon et Juliet Lemonnier

Jeudi 25 septembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir le volet de la collection “Meurtres à...” qui se déroule au Mont Saint-Michel avec Anthony Delon et Juliet Lemonnier.

L'histoire en quelques lignes...

Le Père Florentin, prêtre exorciste de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel, reçoit la visite d'Antoine Riberio. Ce conducteur de travaux a le sentiment d'être possédé par le diable depuis qu'il a découvert un squelette enfoui sous son chantier. Hanté par l'idée d'avoir libéré les forces du Mal, il demande au curé de pratiquer un exorcisme afin d'apaiser ses angoisses. Mais quelques instants plus tard, on retrouve le cadavre de Ribeiro, le crâne transpercé de part en part, comme celui du Prélat Aubert, créateur du Mont-Saint-Michel, en l'an 709 !

La Capitaine Sophie Maliquot et son coéquipier Nathan héritent de cette étrange affaire où se mêlent exorcisme, vengeance et révélations familiales…

Avec : Anthony Delon (Père Henri Florentin), Juliet Lemonnier (Sophie), Benoît Michel (Nathan), Catherine Marchal (Rosine), Jacqueline Corado (Maria Ribeiro), Cédric Chevalme (Christophe Caron).

Dernière modification le mardi, 23 septembre 2025 11:48
