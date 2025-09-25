"Les secrets du Finistère - Le chant des sirènes" samedi 27 septembre 2025 sur France 3 (vidéo)

Samedi 27 septembre 2025 à 21:10, France 3 rediffusera un opus de la collection "Les secrets du Finistère" : « Le chant des sirènes » avec Évelyne Bouix et Jérémy Banster.

L'histoire en quelques lignes...

Quand il découvre sur une plage le corps sans vie d’une femme dans un costume de sirène avec un indice en vieux breton qu’il ne parvient pas à déchiffrer, le commandant Jérémy Laubier fait appel à son ancienne collègue, Morgane Le Dantec, devenue professeure de faculté spécialisée dans les mythes et légendes bretonnes.

L’enquête se tend rapidement, après le signalement d’un bateau de pêche artisanale dérivant sans âme, mais sur lequel on a retrouvé l’ADN de la femme sirène… Les pêcheurs de la région, en colère contre les femmes pratiquant le mermaiding, pressent les gendarmes pour retrouver le disparu.

Si Jérémy cherche à rationaliser ses recherches et son enquête, il doit rapidement composer avec les « intuitions » de Morgane et même reconnaître qu’elle est souvent en avance sur lui… Ensemble, ils vont devoir allier leurs compétences pour résoudre ces mystères et ramener le calme sur la côte finistérienne.

Avec : Évelyne Bouix (Morgane Le Dantec), Jérémy Banster (Jérémy Laubier), Antoine Chappey (Michel), Karina Marimon (Commandante El Fassi), Patxi Garat (Romuald), Wendy Nieto (Lola), Céline Vitcoq (légiste), Yann Sundberg (Major Thibaut), Lauriane de Savigny (Chloé), Ingrid Fabulet (Alice), Emma Gamet (Soizic), Théo Frilet (Guenole), Alexandre Carrière (Jackie), Clémence Bretecher (Emeline), Maia Gidoin (Laura), Marlène Rabinel (Viviane), Solenn Le Bivic (étudiante amie Alice), Ludovic Herve (vendeur), Matias de Sa Moreira (gardien piscine), Fabrice Herbaut (marin pêcheur), Matthieu Kassimo (marin pêcheur).