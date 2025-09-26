recherche
Fictions

"Brokenwood - L'amour fou", épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 28 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 26 septembre 2025 148
"Brokenwood - L'amour fou", épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 28 septembre 2025

Dimanche 28 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le 4ème épisode de la 10ème saison inédite de la série "Brokenwood" : « L'amour fou ».

La série suit l'inspecteur principal Mike Shepherd, un détective chevronné transféré d'Auckland à Brokenwood. Il fait équipe avec l'inspectrice Kristin Sims, une officière locale très compétente.

Leurs styles très différents (Shepherd est non conventionnel et aime la musique country, Sims est plus analytique) les amènent à résoudre un large éventail de meurtres complexes, tout en découvrant les secrets de la communauté.

Épisode 10x04 L'amour fou

Sonny Lyman, le chirurgien dentiste le plus apprécié de Brokenwood, est l’objet de toutes les attentions de Jools Fahey. Lorsque l’épouse de Sonny est retrouvée morte, asphyxiée au gaz, Jools devient le suspect numéro un.

Dernière modification le vendredi, 26 septembre 2025 09:46
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Zone Interdite - Fins de mois difficiles : comment éviter le piège du surendettement ?&quot; dimanche 28 septembre 2025 sur M6

"Zone Interdite - Fins de mois difficiles : comment éviter le piège du surendettement ?" dimanche 28 septembre 2025 sur M6

26 septembre 2025 - 10:10

Sur le même thème...

&quot;Quantum of Solace&quot; avec Daniel Craig à revoir sur France 2 dimanche 28 septembre 2025 (vidéo)

"Quantum of Solace" avec Daniel Craig à revoir sur France 2 dimanche 28 septembre 2025 (vidéo)

26 septembre 2025 - 09:16

A ne pas manquer...

&quot;Échappées belles&quot; aux sources de la Malaisie, samedi 27 septembre 2025 sur France 5

"Échappées belles" aux sources de la Malaisie, samedi 27 septembre 202…

25 septembre 2025 - 14:44 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL