"Brokenwood - L'amour fou", épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 28 septembre 2025

Dimanche 28 septembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le 4ème épisode de la 10ème saison inédite de la série "Brokenwood" : « L'amour fou ».

La série suit l'inspecteur principal Mike Shepherd, un détective chevronné transféré d'Auckland à Brokenwood. Il fait équipe avec l'inspectrice Kristin Sims, une officière locale très compétente.

Leurs styles très différents (Shepherd est non conventionnel et aime la musique country, Sims est plus analytique) les amènent à résoudre un large éventail de meurtres complexes, tout en découvrant les secrets de la communauté.

Épisode 10x04 • L'amour fou

Sonny Lyman, le chirurgien dentiste le plus apprécié de Brokenwood, est l’objet de toutes les attentions de Jools Fahey. Lorsque l’épouse de Sonny est retrouvée morte, asphyxiée au gaz, Jools devient le suspect numéro un.