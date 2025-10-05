recherche
"Rendez-vous avec le crime - L'héritage fantôme" sur France 3 mardi 7 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 5 octobre 2025 225
"Rendez-vous avec le crime - L'héritage fantôme" sur France 3 mardi 7 octobre 2025

Mardi 7 octobre 2025 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel opus de la collection "Rendez-vous avec le crime" dans lequel Samson enquête sur une mystérieuse succession...

L'héritage fantôme

Dans cet épisode inédit, le détective Samson Brion, désormais incontournable grâce à la renommée de l’agence ARDO, est sollicité par le notaire de Dorvoix pour démêler une mystérieuse succession. En effet, à la disparition de Marie Tiberge, son fils Fred a découvert un testament énigmatique : la ferme familiale doit être partagée avec sa sœur Olivia… pourtant décédée quinze ans plus tôt dans un accident tragique ! Mais l’acte de décès d’Olivia reste introuvable, tandis que tout le village jure avoir assisté à son enterrement.

En quête de vérité, Samson, épaulé (et parfois freiné) par la bouillonnante Lila, embarque pour une enquête de Dorvoix à Lille, remontant les pistes d’un lourd secret de famille.

Entre révélations inattendues et faux semblants, le duo est confronté à une énigme qui va bouleverser leur rapport à la vérité et les placer face à un dilemme humain déchirant. Quant à leur complicité retrouvée, elle sera mise à rude épreuve avec le retour au village du mari de Lila.

Avec : Arié Elmaleh (Samson), Sophie de Fürst (Lila), Olivier Saladin (Joseph), Gaëlle Bona (Sidonie)...

Publié dans Fictions, Mardi
