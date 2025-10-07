recherche
Fictions

"Prière d'enquêter - Bonne chère et mauvais sang" à revoir sur France 3 jeudi 9 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 7 octobre 2025 212
"Prière d'enquêter - Bonne chère et mauvais sang" à revoir sur France 3 jeudi 9 octobre 2025

Jeudi 9 octobre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir un épisode de "Prière d'enquêter" avec Sabrina Ouazani et Mathieu Spinosi.

La capitaine Elli Taleb, policière à la vie privée très chargée (puisqu'elle élève ses trois sœurs) et – surtout – complètement athée et hermétique aux faits religieux, fait équipe avec Clément, un futur moine cistercien de l'abbaye de Valmagne.

Épisode 1x05 Bonne chère et mauvais sang

Alors que Mathias vient livrer des produits du potager de Valmagne dans un restaurant de l’arrière-pays montpelliérain, la patronne de l’établissement tombe sur le corps sans vie d’un second de cuisine. Elli apprend par la PTS qu’il a été empoisonné et devra démêler les fils de la relation des deux sœurs propriétaires du restaurant.

Sa mission se complique avec la venue d’Antoine, son grand amour de jeunesse, investisseur dans le restaurant qui se retrouve lié à l’affaire.

Clément quant à lui s’approche de la vérité sur l’identité de ses parents.

Dernière modification le mardi, 07 octobre 2025 15:45
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; mardi 7 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

"Les maternelles XXL" mardi 7 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

07 octobre 2025 - 17:20

Sur le même thème...

&quot;Un beau matin&quot; avec Léa Seydoux & Melvil Poupaud sur France 4 jeudi 9 octobre 2025

"Un beau matin" avec Léa Seydoux & Melvil Poupaud sur France 4 jeudi 9 octobre 2025

07 octobre 2025 - 15:48

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 8 octobre 2025, les invités reçus par A…

06 octobre 2025 - 18:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL