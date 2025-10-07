"Prière d'enquêter - Bonne chère et mauvais sang" à revoir sur France 3 jeudi 9 octobre 2025

Jeudi 9 octobre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir un épisode de "Prière d'enquêter" avec Sabrina Ouazani et Mathieu Spinosi.

La capitaine Elli Taleb, policière à la vie privée très chargée (puisqu'elle élève ses trois sœurs) et – surtout – complètement athée et hermétique aux faits religieux, fait équipe avec Clément, un futur moine cistercien de l'abbaye de Valmagne.

Épisode 1x05 • Bonne chère et mauvais sang



Alors que Mathias vient livrer des produits du potager de Valmagne dans un restaurant de l’arrière-pays montpelliérain, la patronne de l’établissement tombe sur le corps sans vie d’un second de cuisine. Elli apprend par la PTS qu’il a été empoisonné et devra démêler les fils de la relation des deux sœurs propriétaires du restaurant.

Sa mission se complique avec la venue d’Antoine, son grand amour de jeunesse, investisseur dans le restaurant qui se retrouve lié à l’affaire.

Clément quant à lui s’approche de la vérité sur l’identité de ses parents.