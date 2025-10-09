recherche
Fictions

"Meurtres à Mont-de-Marsan" avec Cécile Rebboah & Isabelle Gélinas sur France 2 samedi 11 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 9 octobre 2025
"Meurtres à Mont-de-Marsan" avec Cécile Rebboah & Isabelle Gélinas sur France 2 samedi 11 octobre 2025

Samedi 11 octobre 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Meurtres à Mont-de-Marsan", une nouvelle enquête inédite sur un crime à la mise en scène ésotérique et incompréhensible.

L'histoire en quelques lignes...

Soline Plassin, commandante de gendarmerie, est une Montoise pure souche. Maman d’un jeune homme parti faire ses études à Paris, elle savoure une vie bien remplie et prend soin de sa mère veuve. Flanquée d’un nouvel adjoint, Adam Tudoret, elle est appelée sur une scène de crime glaçante : le corps d’un homme d’une soixantaine d’années a été immergé dans une source réputée miraculeuse, comme il en existe des centaines dans le département des Landes. Un crime à la mise en scène ésotérique et incompréhensible : la victime était un maraîcher sans histoire.

Alors que les deux gendarmes fouillent l’exploitation agricole de la victime, ils y surprennent un individu. Le duo découvre que l’intrus n’est autre que… la sœur aînée de Soline, Aurore Plassin, tout juste sortie de prison !

Avec : Cécile Rebboah (Soline Plassin), Isabelle Gélinas (Aurore Plassin), Etienne Diallo (Adam Tudoret), Arièle Semenoff (Marie Claire Plassin), Albert Goldberg (Laurent), Luigi Kröner (Zach), Julie Hercberg (Médecin légiste), Olivia Lancelot (Florence Laborde), Jonas Bachan (Arthur Laborde), Loïc Rojouan (Philippe Brethes)...

Publié dans Fictions, Samedi
