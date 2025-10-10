recherche
Fictions

"Brokenwood - Jésus, Marie, Joseph et un âne", épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 12 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 10 octobre 2025 144
"Brokenwood - Jésus, Marie, Joseph et un âne", épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 12 octobre 2025

Dimanche 12 octobre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le 6ème et dernier épisode de la 10ème saison inédite de la série "Brokenwood" : «  Jésus, Marie, Joseph et un âne ».

La série suit l'inspecteur principal Mike Shepherd, un détective chevronné transféré d'Auckland à Brokenwood. Il fait équipe avec l'inspectrice Kristin Sims, une officière locale très compétente.

Leurs styles très différents (Shepherd est non conventionnel et aime la musique country, Sims est plus analytique) les amènent à résoudre un large éventail de meurtres complexes, tout en découvrant les secrets de la communauté.

Épisode 10x06 Jésus, Marie, Joseph et un âne

Lorsqu'une troupe de théâtre amateur vient mettre en scène la naissance du Christ dans l'église de Brokenwood, une relique très précieuse disparaît et l’acteur qui joue Jésus est retrouvé mort.

Dernière modification le vendredi, 10 octobre 2025 11:49
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La fabrique du mensonge&quot; : Elon Musk, la conquête du pouvoir en 80 000 tweets sur France 5 dimanche 12 octobre 2025

"La fabrique du mensonge" : Elon Musk, la conquête du pouvoir en 80 000 tweets sur France 5 dimanche 12 octobre 2025

10 octobre 2025 - 12:08

Sur le même thème...

Inédit : &quot;Sur les chemins noirs&quot; avec Jean Dujardin sur France 2 dimanche 12 octobre 2025 (vidéo)

Inédit : "Sur les chemins noirs" avec Jean Dujardin sur France 2 dimanche 12 octobre 2025 (vidéo)

10 octobre 2025 - 11:32

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France 5 samedi 11 octobre 2025

"Echappées belles" en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France …

09 octobre 2025 - 14:11 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...