"Brokenwood - Jésus, Marie, Joseph et un âne", épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 12 octobre 2025

Dimanche 12 octobre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le 6ème et dernier épisode de la 10ème saison inédite de la série "Brokenwood" : « Jésus, Marie, Joseph et un âne ».

La série suit l'inspecteur principal Mike Shepherd, un détective chevronné transféré d'Auckland à Brokenwood. Il fait équipe avec l'inspectrice Kristin Sims, une officière locale très compétente.

Leurs styles très différents (Shepherd est non conventionnel et aime la musique country, Sims est plus analytique) les amènent à résoudre un large éventail de meurtres complexes, tout en découvrant les secrets de la communauté.

Épisode 10x06 • Jésus, Marie, Joseph et un âne

Lorsqu'une troupe de théâtre amateur vient mettre en scène la naissance du Christ dans l'église de Brokenwood, une relique très précieuse disparaît et l’acteur qui joue Jésus est retrouvé mort.