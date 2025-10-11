"Morts au sommet" avec Laurent Gerra à revoir sur France 2 lundi 13 octobre 2025

Lundi 13 octobre 2023 à 21:10, France 2 vous proposera revoir la fiction "Morts au sommet" avec Laurent Gerra et Clémentine Poidatz dans les rôles principaux.

Après le succès du premier épisode "Noir comme neige" qui avait réuni près de 6 millions de téléspectateurs, Laurent Gerra et Clémentine Poidatz sont de retour dans un nouvel opus, "Morts au sommet".

L'histoire en quelques lignes...

Lorsqu’un SUV ayant servi pour un braquage en Suisse est découvert écrasé en bas d’une falaise dans les montagnes françaises, l’adjudant Constance Vivier du PGHM doit à nouveau faire équipe avec le capitaine Meyer de la police suisse pour retrouver les trois braqueurs en fuite et leur butin.

Mais la découverte du cadavre de l’un d’entre eux laisse à penser que quelqu’un d’autre cherche à s’approprier ce trésor perdu dans les cimes...

Avec : Laurent Gerra (Andréas), Clémentine Poidatz (Constance), Pierre Kiwitt (Daniele), Zoé Héran (Skadi), Margaux Ribagnac-Vin (Violette), Nicolas de Broglie (Knott), Mohamed Ketfi (Beddiar), Noémie Kocher (Louise), Elliot Jenicot (Karabetian), Stéphane Hénon (Morel), Romain Deroo (Guilain), Ayana (Sarah)...