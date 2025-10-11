recherche
Fictions

"Morts au sommet" avec Laurent Gerra à revoir sur France 2 lundi 13 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 139
"Morts au sommet" avec Laurent Gerra à revoir sur France 2 lundi 13 octobre 2025

Lundi 13 octobre 2023 à 21:10, France 2 vous proposera revoir la fiction "Morts au sommet" avec Laurent Gerra et Clémentine Poidatz dans les rôles principaux.

Après le succès du premier épisode "Noir comme neige" qui avait réuni près de 6 millions de téléspectateurs, Laurent Gerra et Clémentine Poidatz sont de retour dans un nouvel opus, "Morts au sommet".

L'histoire en quelques lignes...

Lorsqu’un SUV ayant servi pour un braquage en Suisse est découvert écrasé en bas d’une falaise dans les montagnes françaises, l’adjudant Constance Vivier du PGHM doit à nouveau faire équipe avec le capitaine Meyer de la police suisse pour retrouver les trois braqueurs en fuite et leur butin.

Mais la découverte du cadavre de l’un d’entre eux laisse à penser que quelqu’un d’autre cherche à s’approprier ce trésor perdu dans les cimes...

Avec : Laurent Gerra (Andréas), Clémentine Poidatz (Constance), Pierre Kiwitt (Daniele), Zoé Héran (Skadi), Margaux Ribagnac-Vin (Violette), Nicolas de Broglie (Knott), Mohamed Ketfi (Beddiar), Noémie Kocher (Louise), Elliot Jenicot (Karabetian), Stéphane Hénon (Morel), Romain Deroo (Guilain), Ayana (Sarah)...

Dernière modification le samedi, 11 octobre 2025 13:32
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; samedi 11 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" samedi 11 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

11 octobre 2025 - 13:59

Sur le même thème...

Le film &quot;Potiche&quot; de François Ozon rediffusé sur France 3 lundi 13 octobre 2025 (vidéo)

Le film "Potiche" de François Ozon rediffusé sur France 3 lundi 13 octobre 2025 (vidéo)

11 octobre 2025 - 13:34

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 12 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 12 octob…

11 octobre 2025 - 11:01 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...