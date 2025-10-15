"Un meurtre (presque) parfait", fiction inédite avec Claire Keim et Clémence Lassalas sur TF1

À découvrir sur TF1 lundi 3 novembre 2025 à 21:10, "Un meurtre (presque) parfait", une fiction inédite avec Claire Keim et Clémence Lassalas réalisée par Christophe Douchand.

L'histoire en quelques lignes...

La spécialité de Laure Mondo (Claire Keim), on pourrait même dire sa passion, c’est le crime. Ou plutôt le crime parfait. Ce qui lui a permis de devenir une romancière célèbre dans le monde entier, la digne héritière d’Agatha Christie. La quarantaine chic et couture, juchée sur des talons vertigineux, Laure a une intelligence acérée et une vision assez noire de l’âme humaine. Elle cultive son mystère et un humour assassin.

Tout le contraire de son assistante. Avec ses cheveux en pagaille, ses tee-shirts de très mauvais goût, son rire sonore et sa tendresse pour l’univers tout entier, Pica (Clémence Lassalas) rame pour satisfaire sa fantasque patronne. Mais elle l’admire inconditionnellement.

Ce duo mal assorti, mais tellement complémentaire, va être confronté à sa première enquête.

Yves Cayatte, patron d’un groupe de luxe international, est retrouvé mort dans la piscine de sa somptueuse villa corse. La police conclut à un accident. Mais ce n’est pas l’avis de Laure Mondo. Yves était un monstre et tous les membres de sa famille souhaitaient sa mort. Reniflant la matière de son prochain roman, Laure se met au travail, maladroitement aidée par la turbulente Pica.