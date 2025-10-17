recherche
"Les enquêtes de Dan Sommerdahl - Meurtres à la fête foraine" sur France 3 dimanche 19 octobre 2025

vendredi 17 octobre 2025
"Les enquêtes de Dan Sommerdahl - Meurtres à la fête foraine" sur France 3 dimanche 19 octobre 2025

Dimanche 19 octobre 2025 à 21:10, France 3 débutera la diffusion de la 5ème saison inédite de la série "Les enquêtes de Dan Sommerdahl" avec l'épisode « Meurtres à la fête foraine ».

La saison 5 en quelques lignes...

Six mois après les drames qui ont secoué Elseneur, rien n’est encore apaisé. Dan Sommerdahl est prêt à tout pour prouver l’innocence de Joséfine, sa compagne incarcérée pour trafic de drogue. Lui seul sait qu’elle risquait sa liberté pour une cause bien plus noble : aider sa famille de réfugiés à rejoindre la Suède. Un secret lourd à porter, qui l’isole un peu plus chaque jour.

Alors que les meurtres s’enchaînent, l’étau se resserre autour de Dan, partagé entre ses convictions, l’incompréhension de ses proches et un passé qui menace de ressurgir. Rouvrir l’enquête pourrait bien révéler les écoutes illégales de Marianne et Flemming… et leur coûter cher.

Entre trahisons, tensions et nouvelles alliances, la dynamique du trio explose. Deux nouveaux ennemis entrent en scène : Astrid, la nièce d’Otto, qui est déterminée à protéger les intérêts de son oncle en veillant à ce que Joséfine reste incarcérée, et Nick Jansen, le chef de la brigade antidrogue, qui a repris à son compte l’enquête et qui fait tout pour empêcher Dan de s’en mêler.

Épisode 5x01  Meurtres à la fête foraine 

La fête foraine a pris ses quartiers d'été en ville, mais la joie et les rires sont bientôt interrompus par des cris, lorsqu'un employé est abattu sur son stand. Marianne trouve un cheveu inconnu sur le corps de la victime, qui pourrait les mener sur la piste du meurtrier. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que dans l'ombre, quelqu'un traque sa veuve, Ene.

Suivez nous...