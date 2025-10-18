recherche
Fictions

"Les Bodin's enquêtent en Corse" à revoir sur W9 dimanche 19 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 150
"Les Bodin's enquêtent en Corse" à revoir sur W9 dimanche 19 octobre 2025 (vidéo)

Dimanche 19 octobre 2025 à 21:10, W9 vous propose de retrouver Les Bodin's dans une fiction dans laquelle Maria et Christian se rendent en Corse pour empêcher un meurtre prédit par un rêve...

De Pouziou Les Trois Galoches à l’île de beauté, il n’y a qu’un pas...

Investi d’un pouvoir surnaturel transmis par le fantôme de son père, Christian voit s’accomplir un futur meurtre dans un rêve prémonitoire. Un certain Pasqualini, producteur de clémentines dans la région d’Aléria sur la côte orientale de la Corse, sera assassiné dans sept jours par une nuit de pleine lune. Mais comment interpeller le meurtrier d’un mort-qui-n’est-pas-mort ?

Grâce au bon sens légendaire et au caractère tyrannique de Maria, prête à emmerder tous les Corses pour en sauver un, et aux rares éclairs de génie de son grand benêt de fils Christian. Tant mieux s’il faut au passage s’imprégner des mœurs locales, ne pas rentrer en concurrence avec le Mazzeru prénommé Ours, le medium local, ni contrarier les gendarmes du coin, se déguiser en bandit corse, s’essayer aux polyphonies locales ou forcer Christian à manger du brocciu.

Heureusement, ils pourront compter sur Elisa, la cousine corse, éleveuse de porcs harcelée par l’inspection sanitaire, qui leur donne quelques pistes pour retrouver Pasqualini.

Mais on n’est pas le GIGN, M’man !!

On est mieux que ça, Christian, on est les Bodin’s.

Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 12:15
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;L’œil du diable - Noir comme neige&quot;, nouvelle enquête avec Laurent Gerra lundi 20 octobre 2025 sur France 2

"L’œil du diable - Noir comme neige", nouvelle enquête avec Laurent Gerra lundi 20 octobre 2025 sur France 2

18 octobre 2025 - 13:27

Sur le même thème...

&quot;L’œil du diable - Noir comme neige&quot;, nouvelle enquête avec Laurent Gerra lundi 20 octobre 2025 sur France 2

"L’œil du diable - Noir comme neige", nouvelle enquête avec Laurent Gerra lundi 20 octobre 2025 sur France 2

18 octobre 2025 - 13:27

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 19 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 19 octob…

18 octobre 2025 - 11:08 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...