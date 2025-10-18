"Les Bodin's enquêtent en Corse" à revoir sur W9 dimanche 19 octobre 2025 (vidéo)

Dimanche 19 octobre 2025 à 21:10, W9 vous propose de retrouver Les Bodin's dans une fiction dans laquelle Maria et Christian se rendent en Corse pour empêcher un meurtre prédit par un rêve...

De Pouziou Les Trois Galoches à l’île de beauté, il n’y a qu’un pas...

Investi d’un pouvoir surnaturel transmis par le fantôme de son père, Christian voit s’accomplir un futur meurtre dans un rêve prémonitoire. Un certain Pasqualini, producteur de clémentines dans la région d’Aléria sur la côte orientale de la Corse, sera assassiné dans sept jours par une nuit de pleine lune. Mais comment interpeller le meurtrier d’un mort-qui-n’est-pas-mort ?

Grâce au bon sens légendaire et au caractère tyrannique de Maria, prête à emmerder tous les Corses pour en sauver un, et aux rares éclairs de génie de son grand benêt de fils Christian. Tant mieux s’il faut au passage s’imprégner des mœurs locales, ne pas rentrer en concurrence avec le Mazzeru prénommé Ours, le medium local, ni contrarier les gendarmes du coin, se déguiser en bandit corse, s’essayer aux polyphonies locales ou forcer Christian à manger du brocciu.

Heureusement, ils pourront compter sur Elisa, la cousine corse, éleveuse de porcs harcelée par l’inspection sanitaire, qui leur donne quelques pistes pour retrouver Pasqualini.