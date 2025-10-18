"L’œil du diable - Noir comme neige", nouvelle enquête avec Laurent Gerra lundi 20 octobre 2025 sur France 2

Lundi 20 octobre 2025 à 21:10, France 2 diffusera un nouveau volet de "L'œil du diable" avec Laurent Gerra. Malédiction ou manipulation ? Une nouvelle enquête inédite en haut des pistes...

Noir comme neige

En Suisse, le capitaine Andréas Meyer échappe de peu à la mort après avoir reçu une sculpture en bois d'un diable aux yeux rouges, objet issu du folklore savoyard. Coïncidence inexplicable : côté français, une même statuette est retrouvée par la gendarme Constance Vivier près du corps de Victor Carron, un négociant en bois mystérieusement décédé dans une chapelle isolée.

La sculptrice Kate Karswell, dernière artiste locale à confectionner les fameuses statuettes de ce diable, devient la principale suspecte, tandis que des forces malfaisantes s’acharnent sur Andréas et Constance...

Ensemble, ils vont tenter d’éclaircir cette ténébreuse affaire qui va les amener à enquêter sur une série d'incidents de plus en plus étranges : explosion de portable, panne de pacemaker, dysfonctionnement de GPS… Malédiction ou manipulation ?

Avec : Laurent Gerra (Andréas Meyer), Clémentine Poidatz (Constance), Nicolas De Broglie (Knott), Nancy Tate (Kate), Mohamed Ketfi (Beddiar), Margaux Ribagnac-Vin (Violette), Gabriel Réhsé (Hugo), Fiona Julien (Iris), Ramsay Chetouane (Steph), Julia Dommanget (Julie Carron), Thierry Rousset (Victor Carron), Christophe Bier (Joseph Rosset).