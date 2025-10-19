"Rendez-vous avec le crime - Le mouton noir" avec Arié Elmaleh sur France 3 mardi 21 octobre 2025

Mardi 21 octobre 2025 à 21:10, France 3 rediffusera un volet de la fiction "Rendez-vous avec le crime" : « Le mouton noir » avec Arié Elmaleh et Sophie de Fürst.

L'histoire en quelques lignes...

La femme qui se présente à Samson vient de la Villa Agatha, et Samson a de bonnes raisons de penser que la charmante vieille dame n’a plus toute sa tête quand elle affirme qu’on vole des objets de valeurs aux résidents, dont son beau pilulier en or, et que « cette femme » leur veut du mal.

« Elle », c’est Irina, la nouvelle directrice de la résidence, une jeune femme réfugiée d’Europe de l’Est, cible idéale puisque étrangère. Là encore, Samson a du mal à croire aux élucubrations de la vieille dame, mais quand celle-ci décède « accidentellement », il se lance d’autant plus vite dans l’enquête que son propre père Joseph vit dans la résidence et confirme qu’il s’y passe des choses étranges.

Avec l’aide de Lila, surdouée en informatique, ils décident d’installer leur propre système de surveillance électronique à la Villa Agatha. Ils découvrent alors que même les résidents ont des choses à cacher.

Alors, qui tire les ficelles ? Une question à laquelle nos enquêteurs doivent répondre au plus vite, car tout semble indiquer que Joseph pourrait être la prochaine victime de ce tueur de l’ombre…

Avec : Arié Elmaleh (Samson), Sophie de Fürst (Lila), Olivier Saladin (Joseph), Gaëlle Bona (Sidonie), Soren Prevost (Alban Moulin), Diana Rudychenko (Irina), Zoé Bruneau (Carole), Bernadette Le Saché (Edith)...