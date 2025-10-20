Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 20 au 24 octobre 2025

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:25, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Le premier film diffusé à 14:25 est un inédit, le second diffusé à 16:00 est une rediffusion.

Lundi 20 octobre 2025

14:25 • L'école des Pères Noël

Après le départ à la retraite de son père, Kate reprend les rênes de North Star, une école qui forme des Pères Noël. Dan, quant à lui, est formateur dans l'école concurrente : Saint Nicolas. Lorsqu'il se retrouve licencié, il parvient à convaincre Kate de l'engager. Un matin, alors qu'ils se rendent au travail, ils manquent de renverser un homme sur la route : le véritable Père Noël, qui a perdu la mémoire et ne sait plus qui il est. Touchés par sa situation et inquiets pour le sort de Noël, ils décident de le prendre sous leur aile.

16:00 • À la recherche de mon ange gardien

Photographe, Cécilia vit à Harmony bay. Elle vient de perdre son père à l’approche des fêtes de Noël. C'est un grand moment dans cette petite ville où tout le monde se réunit à cette occasion pour décorer les arbres de la forêt de Willow Glen. N’ayant pas le cœur à cela, Cécilia a décidé de ne pas organiser de fête cette année, mais plusieurs événements risquent de la faire changer d’avis, notamment l’arrivée en ville d’un mystérieux motard qu’elle sauve, suite à un accident de moto survenu dans les bois.

Mardi 21 octobre 2025

14:25 • Notre miracle de Noël

Charlotte, Bénédict et Henry s'apprêtent à fêter Nöel dans le manoir de leur grand-mère récemment décédée. Ils veulent lui rendre hommage et décider de l'avenir qui va être choisi pour l'entreprise familiale. De vieilles rancœurs et de tendres sentiments ne vont pas tarder à resurgir. Une mystérieuse jeune femme, spécialiste en successions, débarque et sème un vent de folie dans la famille.

16:00 • Le manège magique de Noël

Lila et son père, Thomas, ont un commerce de restauration de carrousels. Un beau jour, Thomas est contacté par le prince du royaume d'Ancadia pour une commande urgente de Noël.

Mercredi 22 octobre 2025

14:25 • Un Noël top secret

Whitney mène une existence paisible de bibliothécaire, une vie sans risque, conforme au modèle inculqué par ses parents. Quand elle accepte un rendez-vous arrangé par son ami Rachel, elle se trompe d'homme et s'assoit en face d'un agent du FBI en pleine mission secrète. Elle se retrouve alors embarquée dans une enquête sur des voleurs d'objets d'art et prend peu à peu goût à l'aventure. Josh, son coéquipier, a l'habitude de travailler en solo, mais découvre rapidement les qualités de sa partenaire et pour la première fois, la joie des fêtes de Noël.

16:00 • Une nounou au service de sa majesté

Une menace plane sur la princesse Rose, ses enfants et son frère cadet, le prince Colin. Les services de la sûreté décident de placer deux agents, sous couverture, au palais. L’un d’eux doit se faire passer pour la nouvelle nounou. Mais gagner la confiance des enfants va s’avérer plus difficile que prévu pour Claire Champion, d’autant qu’elle tombe peu à peu sous le charme du prince Colin. De plus, celui-ci est soupçonné d’être directement mêlé à la menace.

Jeudi 23 octobre 2025

14:25 • Le concours des lettres de Noël

L'excentrique Settie Rose engage Juan, un romancier en mal d'inspiration, pour écrire sa lettre pour un concours de Noël. Une confusion inattendue fait rapidement naître des rumeurs : Juan serait fiancé à Lily, la fille de Settie. Pour désamorcer la situation avec humour, la famille décide de jouer le jeu.

16:00 • Lettres magiques au Père Noël

Sam et Izzy rendent visite au Père Noël dans une librairie. Il leur donne un stylo magique pour faire leur liste de cadeaux. A chaque lettre, leur grand-mère se plie en quatre pour exaucer leur vœu. Mais leur vœu le plus cher, c'est de voir leurs parents, Rebecca et Enrique, se remettre ensemble.

Vendredi 24 octobre 2025

14:25 • Noël au coin du feu

À l'approche de Noël, Rose, une américaine qui vit de spéculation immobilière, achète un petit cottage à Dunclare, sur la côte Irlandaise, où sa mère a brièvement vécu dans les années 80. À son arrivée là-bas, Rose a rendez-vous avec Sean, l'agent immobilier qui lui a vendu la maison. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle va devoir négocier avec lui pour pouvoir réaliser les travaux de rénovation du cottage, beaucoup plus délabré que ce qu'elle pensait. Décidée à revendre, elle se lance dans quelques travaux d'embellissement, et profite, le temps de son séjour, des traditions de Noël locales. Mais sa relation avec Sean prend petit à petit une autre tournure et ce voyage en Irlande devient l'occasion d'une grande remise en question.

16:00 • Un Noël So British

Anji est personal shopper à Londres et durant la période de Noël, elle est particulièrement active. En courant les magasins, elle rencontre David, un Américain installé depuis peu dans la capitale anglaise et qui vient d’acheter une carte cadeau pour sa copine, Charlotte. Cette dernière est la fille de Simon, son patron, ce qui constitue une situation un peu délicate. De plus, David tente de décrocher un premier gros contrat londonien et Simon entend ne pas être déçu par ses performances. Anji lui ayant fait remarquer que la carte cadeau n’était peut-être pas le choix le plus judicieux, il finit par lui demander de l’aider à trouver le cadeau idéal pour Charlotte. On est à la veille de Noël, aussi se lancent-ils tous les deux dans cette mission de dernière minute qui leur permet de faire connaissance... et ne tournera pas vraiment comme prévu. Et si c’était une bonne chose, finalement ?