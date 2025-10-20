"Pourquoi je vis ?" : Le biopic sur Grégory Lemarchal à revoir sur NOVO 19 mardi 21 octobre 2025

Mardi 21 octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 vous proposera de voir ou de revoir le biopic événement “Pourquoi je vis ?” qui retrace la fulgurante carrière de Grégory Lemarchal dès son entrée à la « Star Academy », en septembre 2004.

L'histoire en quelques lignes...

En Décembre 2004, devant plus de dix millions de personnes qui communient avec lui, Gregory Lemarchal remporte la Star Academy en direct. Grégory Lemarchal, un ange, comme aime le surnommer Nikos Aliagias, est atteint d'une maladie incurable.

C'est au printemps 1985, Grégory est alors âgé de 6 ans, que Pierre et Laurence Lemarchal découvrent que leur enfant est atteint de cette maladie génétique rare qui obstrue les voies respiratoires... Entre les deux, c’est l’histoire d’un gamin pas comme les autres, l’histoire d’une voix, d’une présence, d’un supplément d’âme, d’un combat de chaque instant. Entre les deux, c’est l’histoire de Gregory qui s’écrit à la première personne. C’est « Pourquoi je vis ».

Avec : Odile Vuillemin (Laurence Lemarchal), Arnaud Ducret (Pierre Lemarchal), Mickaël Lumière (Grégory Lemarchal), Raphaël Vache (Grégory Lemarchal 20 mois), Johan Cardot (Grégory Lemarchal 10/12 ans), Joann Bliard (Grégory Lemarchal 14 ans), Timéo Beasse (Grégory Lemarchal 14 ans). Et bien sûr la participation de Nikos Aliagas.