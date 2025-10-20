recherche
Fictions

"Candice Renoir" : Ailleurs l'herbe est plus verte, épisode inédit mercredi 22 octobre 2025 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 octobre 2025 62
"Candice Renoir" : Ailleurs l'herbe est plus verte, épisode inédit mercredi 22 octobre 2025 sur France 2

Mercredi 22 octobre 2025 à 21:10, Candice Renoir sera de retour sur France 2 dans une nouvelle enquête inédite : « Ailleurs l'herbe est plus verte ».

L'histoire en quelques lignes...

Claquer la porte de la Police Nationale et devenir détective privée : c’est un pari osé, mais tout à fait dans les cordes de Candice.

Enfin terminées les galères et pesanteurs administratives, les enquêtes de l’IGPN à l’étroitesse de vue urticante. Mais lâcher l’Institution pour découvrir l’inconfort de l’indépendance, ses fins de mois aléatoires et son statut de « rien du tout » : à 30 ans, c’est pas gagné. A 50 ans, c’est l’enfer.

Enfin une première enquête digne de ce nom se profile : Comme dans les films noirs, une ravissante cliente déboule dans son bureau (onglerie surtout) et vient se plaindre d’une tentative de meurtre que la police refuse de prendre au sérieux. Candice s’emballe puis réfléchit. Cette cliente est-elle vraiment qui elle prétend ?

Avec : Cécile Bois (Candice Renoir), Raphaël Lenglet (Antoine Dumas), Yeelem Jappain (Valentine Atger), Christophe Ntakabanyura (Ismael Ndongo), Olivier Cabassut (Armand Marquez), Marie Vincent (Nathalie), Genevieve Doang (Jessica), Arielle Semenoff (Irene Pujol).
Dernière modification le lundi, 20 octobre 2025 12:02
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Des racines et des ailes&quot; : Au fil de la Loire, mercredi 22 octobre 2025 sur France 3

"Des racines et des ailes" : Au fil de la Loire, mercredi 22 octobre 2025 sur France 3

20 octobre 2025 - 12:03

Sur le même thème...

&quot;Pourquoi je vis ?&quot; : Le biopic sur Grégory Lemarchal à revoir sur NOVO 19 mardi 21 octobre 2025

"Pourquoi je vis ?" : Le biopic sur Grégory Lemarchal à revoir sur NOVO 19 mardi 21 octobre 2025

20 octobre 2025 - 10:56

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

18 octobre 2025 - 19:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...