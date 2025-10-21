"La Loi de Damien" avec Richard Berry à revoir sur T18 mercredi 22 octobre 2025

Après Gérard Jugnot dans “La loi d’Alexandre” ou encore Jean-Pierre Darroussin dans “La loi de Julien”, c’est au tour de Richard Berry de revêtir la robe d’avocat dans cet épisode de la collection à revoir sur T18 mercredi 22 octobre 2025 à 20:40.

Dans ce volet, Richard Berry incarne un avocat qui doit assurer la défense d’un chirurgien accusé d’homicide involontaire. Mais est-il vraiment convaincu de l’innocence de son client ?

L'histoire en quelques lignes...

Fils unique d’un grand chirurgien, Damien a envisagé de suivre les traces de son père avant d’y renoncer pour le métier d’avocat. Le père de Damien lui demande de prendre la défense de Pascal Bernel, son successeur à la tête du service de neurologie, accusé d’homicide involontaire après le décès d’un de ses patients.

Plus l’enquête avance, plus Damien se persuade que celui-ci a également provoqué d’autres drames … y compris peut être la mort de Charlotte, sa fille, lors d’une opération sous sa direction. Damien est convaincu de défendre un homme qu’il est le premier à vouloir voir en prison pour le restant de ses jours. Quitte à trahir son serment d’avocat pour que soit reconnu la culpabilité d’un chirurgien s'étant pris comme Hippocrate pour « l’égal des Dieux ».

Avec : Richard BERRY (Damien TURENNE), François BERLEAND (Pr. PascaL BERNEL), Anne LOIRET (Claire TURENNE), Caroline VIGNEAUX (Solène), Souad AMIDOU (Sabine BERNEL) et Virginie DESARNAUTS (Sophie LORRET)...