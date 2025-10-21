recherche
"La Loi de Damien" avec Richard Berry à revoir sur T18 mercredi 22 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 octobre 2025 94
Après Gérard Jugnot dans “La loi d’Alexandre” ou encore Jean-Pierre Darroussin dans “La loi de Julien”, c’est au tour de Richard Berry de revêtir la robe d’avocat dans cet épisode de la collection à revoir sur T18 mercredi 22 octobre 2025 à 20:40.

Dans ce volet, Richard Berry incarne un avocat qui doit assurer la défense d’un chirurgien accusé d’homicide involontaire. Mais est-il vraiment convaincu de l’innocence de son client ?

L'histoire en quelques lignes...

Fils unique d’un grand chirurgien, Damien a envisagé de suivre les traces de son père avant d’y renoncer pour le métier d’avocat. Le père de Damien lui demande de prendre la défense de Pascal Bernel, son successeur à la tête du service de neurologie, accusé d’homicide involontaire après le décès d’un de ses patients.

Plus l’enquête avance, plus Damien se persuade que celui-ci a également provoqué d’autres drames … y compris peut être la mort de Charlotte, sa fille, lors d’une opération sous sa direction. Damien est convaincu de défendre un homme qu’il est le premier à vouloir voir en prison pour le restant de ses jours. Quitte à trahir son serment d’avocat pour que soit reconnu la culpabilité d’un chirurgien s'étant pris comme Hippocrate pour « l’égal des Dieux ».

Avec : Richard BERRY (Damien TURENNE), François BERLEAND (Pr. PascaL BERNEL), Anne LOIRET (Claire TURENNE), Caroline VIGNEAUX (Solène), Souad AMIDOU (Sabine BERNEL) et Virginie DESARNAUTS (Sophie LORRET)...

Dernière modification le mardi, 21 octobre 2025 11:23
