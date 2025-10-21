recherche
"Section de recherches" : l'épisode inédit « Neige de sang » diffusé sur TF1 jeudi 23 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 23 octobre 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la série "Section de recherches" avec Xavier Deluc : « Neige de sang ».

L'histoire en quelques lignes...

Alors que Martin Bernier, entouré de Lucas, Jeanne et Vicky sont en vacances aux sports d'hiver, avec Hannah, une amie de Jeanne commandante de gendarmerie, un cadavre est découvert au pied de la charmante Eglise du village de Bonneval…

Une occasion en or pour Bernier de reprendre du service en enquêtant sous couverture aux côtés d'Hannah !

Mais qui pouvait bien en vouloir à Charles Maurois, ancien architecte parisien venu trouver la paix dans ce paisible village ?

Avec : Xavier Deluc (Martin Bernier), Franck Sémonin (Lucas Auriol), Fabienne Carat (Jeanne Lorieux), Félicité Chaton (Victoire Cabral (Vicky)), Claire Borotra (Hannah Whihem), Stéphanie Fatout (Chloé), Shemms Audat (Paola), François-Dominique Blin (Thomas), Renaud Leymans (Yvon), Marie Mallia (Olga), Marion Noone (Alice), Bob Levasseur (Jérôme), Thibault Vilette (Enzo), Fatah Boudia (Abbé Clément), Audrey Perrin (Astrid), Nicolas Sartous (Arthur), Lionel Borla (Charles).
