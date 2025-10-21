recherche
"De miel et de sang" avec Nicolas Gob et Léa François sur France 3 jeudi 23 octobre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 21 octobre 2025 81
"De miel et de sang" avec Nicolas Gob et Léa François sur France 3 jeudi 23 octobre 2025 (vidéo)

Jeudi 23 octobre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "De miel et de sang", une fiction policière inédite réalisée par Lou Jeunet avec Nicolas Gob et Léa François dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Après 15 ans d’absence, le capitaine Fred Carel, de l’Office Central de Lutte contre les Atteintes à l’Environnement, revient dans le village de Provence qui l’a vu grandir. Avec Sara, son ancienne camarade de lycée à la tête de la gendarmerie, il doit enquêter sur la mort d’Antoine Bernier, tué par des dizaines de piqûres d’abeilles.

Ça ne pourrait être qu’un triste accident, mais plusieurs éléments suspects interpellent Fred et Sara. Tous convergent vers Louise, Anaïs et Géraldine Portal, trois générations de femmes d’une éminente famille de la région.

Il y a d’abord ce trafic de ruches qui met les apiculteurs, dont les Portal, à cran.

Surtout, quinze ans auparavant, Antoine Bernier fut l’un des seuls rescapés du tragique accident de bus qui coûta la vie à la quasi-totalité de l’équipe de football locale. Louise, Anaïs et Géraldine Portal y ont respectivement perdu leur père, leur mari et leur fils.

Fred Carel était aussi dans ce bus. Et c’est à Antoine Bernier qu’il doit la vie.

Sara pourra-t-elle aider Fred à enfin surmonter son traumatisme et ainsi, dévoiler la vérité ?

Avec : Nicolas Gob (Fred Carrel), Léa François (Sara Becker), Eva Darlan (Geraldine), Selma Kouchy (Anaïs), Kim Higelin (Christie), Sarah Saïdi (Louise).
