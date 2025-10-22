recherche
"Meurtres à Sandhamn" : l'épisode inédit « Madeleine » diffusé sur Arte vendredi 24 octobre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 22 octobre 2025
Victime d’un attentat, le commissaire Forsman lutte pour sa survie lorsqu’une patiente est retrouvée assassinée dans la clinique où il est pris en charge… Cette enquête riche en sensations fortes, diffusée vendredi 24 octobre 2025 à 20:55 sur Arte lance la dixième saison de la célèbre série suédoise.

Meurtres à Sandhamm revient avec une dixième saison : dans cet épisode, les enquêteurs s’efforcent de démêler tout un écheveau de liaisons secrètes pour élucider le mystère. Mais plus la vérité se dessine, plus Alexander se compromet, et doit faire face à ses propres démons. Parviendra-t-il à réintégrer les services de police ?

Épisode 10x01  Madeleine

Après l'attentat à la bombe dont il a été victime, le commissaire Alexander Forsman lutte toujours pour sa vie.

La procureure Nora Linde, avec qui il venait enfin de se mettre en couple, le soutient avec ferveur. Mais toujours en état de choc, il est transféré dans une clinique de rééducation. Il y trouve, non pas le calme et la guérison, mais une patiente assassinée… Qui a tué la peintre Madeleine ?

Le jeune commissaire Valpen prend l'affaire en main et les soupçons se portent bientôt sur un escroc bien connu de la justice, Sylvester Markell, dont on a retrouvé les empreintes.

Tandis qu’Alexander mène l’enquête en sous-main, Nora se retrouve à son tour impliquée dans l’affaire lorsque Markell lui rend visite pour expliquer la nature de sa relation avec Madeleine.

