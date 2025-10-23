recherche
"Brigade du fleuve" : l'épisode inédit « Le prix à payer » diffusé sur France 3 samedi 25 octobre 2025 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 23 octobre 2025
Samedi 25 octobre 2025 à 21:10, France 3 diffusera le second volet de la collection "Brigade du fleuve" avec Thomas Jouannet : « Le prix à payer ».

Présentation de la série

Basée dans la région de Tours, la BFG-37 est une brigade de gendarmerie pas tout à fait comme les autres. Depuis qu’il est à sa tête, Victor Flaubert s’est attaché à ce que sa brigade ne soit pas seulement un groupe d’enquêteurs de talent, mais aussi une famille.

Épisode 2 Le prix à payer

Sur le fleuve, Victor et Katia, la nouvelle lieutenante, filent une toue cabanée à la dérive.

La surprise devient morbide quand, à l’intérieur de cette embarcation traditionnelle des bords de Loire, un critique d’art et une galériste sont retrouvés morts après avoir été forcés d’ingurgiter de la peinture.

La brigade tout entière est alors mobilisée sur ce double homicide qui, s’il semblait s’apparenter à un crime passionnel, se révèlera plus complexe et mènera l’équipe dans toute sorte de milieux artistiques de la région…

Avec : Thomas Jouannet (Victor Flaubert), Roxane Turmel (Katia Lestrade), Roby Schinasi (Samuel Lavergne), Ibrahim Koma (Camille Lavergne), Pasquale D'Incà (Achille Verdim), Jeanne Bournaud (Lucie Cavage), Matéo Paitel (Théo)

Suivez nous...