recherche
Fictions

"Les enquêtes de Dan Sommerdahl - Fragile comme l'espoir" sur France 3 dimanche 26 octobre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 24 octobre 2025 131
"Les enquêtes de Dan Sommerdahl - Fragile comme l'espoir" sur France 3 dimanche 26 octobre 2025

Dimanche 26 octobre 2025 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel épisode inédit de la 5ème saison inédite de la série "Les enquêtes de Dan Sommerdahl" : « Fragile comme l'espoir ».

La saison 5 en quelques lignes...

Six mois après les drames qui ont secoué Elseneur, rien n’est encore apaisé. Dan Sommerdahl est prêt à tout pour prouver l’innocence de Joséfine, sa compagne incarcérée pour trafic de drogue. Lui seul sait qu’elle risquait sa liberté pour une cause bien plus noble : aider sa famille de réfugiés à rejoindre la Suède. Un secret lourd à porter, qui l’isole un peu plus chaque jour.

Alors que les meurtres s’enchaînent, l’étau se resserre autour de Dan, partagé entre ses convictions, l’incompréhension de ses proches et un passé qui menace de ressurgir. Rouvrir l’enquête pourrait bien révéler les écoutes illégales de Marianne et Flemming… et leur coûter cher.

Entre trahisons, tensions et nouvelles alliances, la dynamique du trio explose. Deux nouveaux ennemis entrent en scène : Astrid, la nièce d’Otto, qui est déterminée à protéger les intérêts de son oncle en veillant à ce que Joséfine reste incarcérée, et Nick Jansen, le chef de la brigade antidrogue, qui a repris à son compte l’enquête et qui fait tout pour empêcher Dan de s’en mêler.

Épisode 5x02  Fragile comme l'espoir

Alors que la Fashion Week met la ville en effervescence, un jeune mannequin est retrouvé noyé sur une plage d'Elseneur.

Dan Sommerdahl et son collègue découvrent la facette sombre du monde de la mode, derrière les paillettes : un agent un peu trop entreprenant, une mère obsessionnelle, une concurrence omniprésente...

Pendant ce temps, l'éternel ennemi de Dan continue de tirer les ficelles depuis sa prison, et de s'attaquer à l'un de ses biens les plus précieux...

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Fictions, Séries, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Zone Interdite&quot; : enquête sur la rénovation énergétique dimanche 26 octobre 2025 sur M6

"Zone Interdite" : enquête sur la rénovation énergétique dimanche 26 octobre 2025 sur M6

24 octobre 2025 - 14:44

Sur le même thème...

&quot;Adieu les cons&quot; avec Virginie Efira et Albert Dupontel à revoir sur France 2 dimanche 26 octobre 2025 (vidéo)

"Adieu les cons" avec Virginie Efira et Albert Dupontel à revoir sur France 2 dimanche 26 octobre 2025 (vidéo)

24 octobre 2025 - 13:39

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 26 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 26 octob…

24 octobre 2025 - 12:10 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...