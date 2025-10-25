recherche
"Hors limites" avec Laurent Gerra et Clémentine Poidatz lundi 27 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 octobre 2025 105
Lundi 27 octobre 2025 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir un opus de "Noir comme neige" avec Laurent Gerra et Clémentine Poidatz réalisé par Éric Valette : « Hors limites ».

L'histoire en quelques lignes...

Un cadre d'une multinationale sans histoire est assassiné au cours d'un séjour de ski, sur un télésiège, au coeur des Alpes françaises.

Le capitaine Meyer aurait pu laisser le PGHM français gérer l'affaire, mais quand l'enquête s'oriente vers Franzisca, son amour de jeunesse, Meyer se retrouve contraint d'enquêter avec Constance, dans le dos de son nouveau capitaine, Jean Bronzi. Il est bien décidé à tout faire pour arrêter "le tueur du télésiège" et innocenter cette femme charismatique qu'il n'a jamais vraiment oubliée.

Mais quel est son rôle exact dans cette affaire on ne peut plus trouble ?...

Avec : Laurent Gerra (Andréas), Clémentine Poidatz (Constance), Caterina Murino (Franziska), Stéphane Debac (Bronzi), Margaux Ribagnac-Vin (Violette), Hugo Palomba (Snowboarder #1), Serge Requet-Berville (Yann), Nicolas De Broglie (Knott), Sandrine Rigaux (Hélène), Guillaume Thierry (Zac), Nicolas Turconi (Gendarme Amster), David Van Severen (Olivier)...
Dernière modification le samedi, 25 octobre 2025 12:36
