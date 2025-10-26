recherche
Fictions

"Les secrets du paquebot" avec Léonie Simaga et Arthur Dupont sur France 3 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 octobre 2025
"Les secrets du paquebot" avec Léonie Simaga et Arthur Dupont sur France 3 mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

En enquêtant sur le meurtre d'un journaliste, Léa et Grégory se penchent sur les secrets de l'Afrique, véritable « Titanic français ». Une fiction à revoir sur France 3 mardi 28 octobre 2025 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

En enquêtant sur le meurtre d’un journaliste, Léa et Grégory se penchent sur les secrets de l’Afrique, véritable « Titanic français » qui fit naufrage en 1920 au large des Sables-d’Olonne.

À bord de ce paquebot qui ralliait les différents ports coloniaux, de nombreux tirailleurs sénégalais rentraient chez eux après la Première Guerre mondiale. Est-ce que le journaliste avait percé à jour le vol du trésor légendaire du paquebot ?

L’épave encore accessible à 47 mètres de profondeur a-t-elle de nouveaux secrets à révéler ?

Une fiction de 90 minutes de Xavier Daugreilh et Marie Vinoy, réalisée par Christophe Lamotte.

Avec : Léonie Simaga (Léa Tounkara), Arthur Dupont (Grégory Descamps), Muriel Combeau (Irène Lefebvre), Juliette Plumecocq-Mech (Béatrice Maisonneuve), Jean-Louis Coulloc'h (Michel Collard), Tobias Nuytten (Rémy Drouet).
Publié dans Fictions, Mardi
Suivez nous...