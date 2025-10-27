Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 27 au 31 octobre 2025

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:25, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Le premier film diffusé à 14:25 est un inédit, le second diffusé à 16:00 est une rediffusion.

Lundi 27 octobre 2025

14:25 • Mon cher Père Noël

Lorsqu'elle était enfant, Olivia a écrit une lettre au Père Noël lui demandant de lui révéler le nom de l'amour de sa vie. Des années plus tard, Olivia est adulte, et ce dernier lui répond alors qu'elle s'apprête à présenter sa première émission. Son grand amour s'appelle Nick, et il faudra lui avouer sa flamme avant Noël. Malheureusement, Olivia a plus d'un Nick dans sa vie, et le choix est bien plus compliqué qu'elle ne l'aurait pensé.

16:00 • Un souhait magique pour Noël

Renée, qui rêve de vendre des paniers-repas de qualité, se morfond dans la maison de banlieue de sa mère décédée, accompagnée de son mari, Aaron, qui lui, rêve de devenir chef cuisinier à New York et d’y fonder une famille. Lorsqu’une elfe du Père Noël offre à Renée une clochette lui permettant d’exhausser un vœu, cette dernière souhaite vivre une autre vie. Elle se réveille alors dans un bureau en plein cœur de New York, P.-D. G. d’une entreprise à succès de livraison de paniers-repas qui porte le nom de sa mère, bien vivante. Mais Renée découvre bientôt que dans cette nouvelle vie, Aaron et elle sont séparés. Tout en essayant de s’adapter à ses fonctions de cheffe d’entreprise, elle va tout mettre en œuvre pour récupérer son mari.

Mardi 28 octobre 2025

14:25 • Trois frères, Noël et un garçon

Cinq ans se sont écoulés depuis que les frères Brenner ont recueilli Thomas. Luke est investi dans son rôle de père, Taylor crée toujours des jeux vidéo et Stephan vient de publier un livre sur le développement personnel. Quand Sophie, la mère de Thomas, part en voyage d'affaires, les trois frères décident de s'occuper ensemble du petit. Ils provoquent malgré eux des catastrophes, dont la démission du professeur de musique. Ils vont devoir reprendre le spectacle de Noël en main et trouver des solutions à la dernière minute. Roy, le nouveau compagnon de leur mère, propose de les aider, mais les garçons ont du mal à accepter la présence d'un autre homme dans leur vie.

16:00 • Trois frères, Noël et un couffin

Une nuit, Luke découvre qu’un bébé a été déposé dans la caserne de pompier dans laquelle il travaille. Sa mère a laissé un mot, promettant d’être revenue pour Noël. Il décide donc de ramener le bébé chez lui, où il vit avec sa mère et ses deux frères. Sa mère devant s’absenter pendant quelques jours, c’est à la fratrie de s’occuper du bébé, mais ils sont complètement perdus...

Mercredi 29 octobre 2025

14:25 • Noël dans le Grand Nord

Anya suit les traces de son père, ancien champion finlandais de courses de chiens de traîneau. En Finlande, elle participe à la mythique course de Noël qu'il a perdue autrefois, mais son chien de tête est blessé. Alors qu'elle déteste les imprévus, la voici contrainte d'affronter l'ancien rival de son père, Monty, tout en apprenant à faire confiance à de nouveaux partenaires de tous poils... et à aimer Noël à nouveau.

16:00 • Coup de foudre au village de Noël

Summer a une vie bien remplie. Elle sauve les anciens bâtiments de sa ville, s’occupe de sa fille Chloé et de sa mère Vivian, un personnage haut en couleur qui se retrouve à la rue à quelques jours de Noël. Summer accueille donc sa mère un brin envahissante qui installe dans son salon le village de Noël fabriqué par l’un de ses aïeux. Celui-ci a des pouvoirs magiques. Chloé aime jouer avec ses personnages, sans se douter qu’elle est en train de bouleverser la vie amoureuse de sa mère. C’est ainsi que Summer fait la connaissance de Ryan. Il y a entre eux l’étincelle qu’elle recherchait depuis si longtemps. Alors que Summer se laisse aller à ouvrir son cœur, Ryan lui apprend qu’il a trouvé du travail en Californie. D’abord défaitiste, Summer prend son courage à deux mains et déclare sa flamme à Ryan qui lui avoue partager ses sentiments. La magie du village de Noël.

Jeudi 30 octobre 2025

14:25 • Un Noël hors du temps

Lucy est une brillante avocate qui a sacrifié sa vie privée pour sa carrière. À quelques jours de Noël, alors qu'elle fête toute seule sa récente promotion, elle croise Matt, son amour de jeunesse, qu'elle n'avait pas revu depuis vingt-cinq ans. Le lendemain, elle se réveille âgée de 19 ans et Matt est encore son voisin. Doit-elle obéir obéir aux règles du voyage dans le temps et ne rien toucher au passé ou doit-elle prendre le risque de changer radicalement son futur ?

16:00 • Noël au manoir enchanté

En 1903, Charles Whitley, millionnaire et inventeur de génie, achète une vieille horloge pour l’offrir à sa fiancée, à Noël. Alors qu’il essaie de la réparer, il s’évanouit soudainement et se réveille le lendemain, propulsé au XXIe siècle… Là-bas, il fait la rencontre de Megan Turner, qui va essayer de lui transmettre son amour des traditions de Noël, de l’aider à rentrer chez lui et peut-être plus encore…

Vendredi 31 octobre 2025

14:25 • Mariage royal pour Noël

Felicity, wedding planneuse, est envoyée par sa patronne pour organiser le mariage d'une princesse. Elle fait la rencontre de Vincent, le frère de la future mariée et héritier du trône malgré lui, contraint d'épouser un jour une princesse. La magie de Noël arrivera-t-elle à bousculer les traditions ancestrales du royaume ?

16:00 • Un cadeau royal pour Noël

Le prince Edmond ne rentre pas souvent au château. Pour se faire pardonner, il souhaite offrir un corgi à sa mère, la reine. Mais le corgi n’est pas dressé. Il va donc faire appel à Cecily, une éducatrice canine qui a besoin de fonds pour financer son association.