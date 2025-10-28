recherche
Fictions

"La loi de Christophe" avec Richard Anconina à revoir sur T18 mercredi 29 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 28 octobre 2025 116
Mercredi 29 octobre 2025 à 20:50, T18 rediffusera un opus de la collection "La loi de..." avec Richard Anconina : « La ligne blanche ».

L'histoire en quelques lignes...

Christophe est un avocat réputé et prospère, à la tête d'un cabinet travaillant notamment comme conseil du groupe Devaux, société leader de l'industrie papetière.

Quand une jeune cadre (Katya) est soupçonnée d'avoir tué le directeur d'une usine du groupe (Brugier), Devaux charge Christophe de prendre la défense de son employée, moins par altruisme que par volonté d'être tenu au courant en temps réel des développements de l'enquête.

Cette affaire entache sérieusement l'image de la compagnie, et les enjeux de son issue sont énormes pour la carrière de Devaux...

Suivez nous...