"Section de recherches" : l'épisode « Mortelle randonnée » à revoir sur TF1 jeudi 30 octobre 2025 (vidéo)

"Section de recherches" : l'épisode « Mortelle randonnée » à revoir sur TF1 jeudi 30 octobre 2025

Jeudi 30 octobre 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir un épisode inédit de la série "Section de recherches" avec Xavier Deluc : « Mortelle randonnée ».

L'histoire en quelques lignes...

Fraîchement retraité, Bernier part faire un trek sur l’île de La Réunion avec ses anciens collègues. Le programme est idyllique, mais à peine arrivés dans le gîte coupé du monde où ils doivent passer la nuit, un randonneur de leur groupe est retrouvé mort, suspendu à un arbre, dans une mise en scène macabre.

Alors que la fine équipe pensait déconnecter et profiter de la nature sublime de l’île, ils se retrouvent au cœur d’un mystère dont les forces dépassent tout ce qu’ils ont connu jusqu’ici…

Privés de tout moyen de communication et dans l’incapacité de prévenir les autorités locales, Bernier est obligé de reprendre du service pour une nouvelle enquête déconcertante.

Entre esprits de la forêt, croyances locales et une nature déchaînée, la section de recherches plonge au cœur des secrets de l’île…

Avec : Xavier Deluc (Martin Bernier), Franck Sémonin (Lucas Auriol), Fabienne Carat (Jeanne), Elise Tielrooy (Ariel), Isabelle Vitari (Eva), Olivier Sitruk (François), Elodie Varlet (Sophie), Laurent Maurel (David), Soan Arhimann (Dimitri), Eddy Grondin (Cyril), Elica Rajoeliarisoa (Randonneuse braconnière), Jean-Marie Vigot (Randonneur braconnier), David Erudel (Braconnier patibulaire)
