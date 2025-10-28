"Meurtres sur les îles du Frioul" avec Francis Huster à revoir sur France 3 jeudi 30 octobre 2025

Jeudi 30 octobre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir la fiction "Meurtres sur les îles du Frioul" réalisée par Sylvie Ayme avec Francis Huster et Jeremy Banster.

L'histoire en quelques lignes...

Un célèbre éditeur marseillais est retrouvé mort sur les îles du Frioul, en pleine représentation théâtrale du Comte de Monte-Cristo.

Chargé de l’enquête, Victor Mariani, le commandant de la SRPJ de Marseille, se demande quel message le meurtrier souhaitait-il faire passer en étranglant la victime avant de lui faire revêtir une soutane de l’abbé Faria ?

Mais Victor doit faire face à une autre énigme : la présence de son père, Pierre Mariani, parmi les spectateurs. La victime était un ancien camarade de service militaire qu’il n’avait pas revu depuis 50 ans. Pierre : le légendaire commissaire lyonnais, se fait donc nommer consultant sur l'enquête. Ce qui n’est pas du goût de Victor qui avait tout fait pour s’éloigner de ce père, trop intrusif. Mais surtout Victor est loin d’imaginer le secret tragique qui lie son père à la victime, ainsi qu’à ses propres origines…

Avec : Francis Huster (Pierre Mariani), Jeremy Banster (Victor Mariani), Myra Bitout (Yasmine Cherfaoui), Avy Marciano (Sylvain Verdier), Nathalie Roussel (Françoise Verdier).