"Meurtres à Sandhamn" : l'épisode inédit « Nikki & Evelina » diffusé sur Arte vendredi 31 octobre 2025

Un concessionnaire nautique tombe dans le coma après une agression. Les suspects se multiplient, de son ex-associé à une amie de son épouse. Une nouvelle enquête inédite à découvrir sur Arte vendredi 31 octobre 2025 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Après son séjour en cure de désintoxication, le commissaire Alexander Forsman reprend du service, mais sa dépendance aux analgésiques continue de le tourmenter. Rien ne semble l’aider, ni sa nouvelle psychologue, ni la proposition de Nora qu'il emménage chez elle.

Il préfère se plonger dans une nouvelle affaire : le violent passage à tabac d’un concessionnaire de bateaux de luxe, qui se trouve désormais dans le coma. Sa femme Evelina rapporte qu’il était menacé par son ancien associé, Ronny, à qui il devait de l'argent. Mais Nikki, une amie d'enfance d'Evelina, est également soupçonnée : elle lui avait proposé, en plaisantant, de supprimer Bruno…

Une nouvelle enquête dans la (trompeusement) paisible île de Sandhamn, plus que jamais centrée sur les conflits intérieurs du commissaire Forsman.