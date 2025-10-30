recherche
Le premier volet de "Brigade du Fleuve" avec Thomas Jouannet à revoir sur France 3 samedi 1er novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 octobre 2025 85
Samedi 1er novembre 2025 à 21:10, France 3 rediffusera le premier volet de "Brigade du Fleuve", une fiction avec Thomas Jouannet et Roxane Turmel, réalisée par Bénédicte Delmas.

L'histoire en quelques lignes...

La BFG-37, brigade de gendarmerie établie en Touraine, se distingue par son caractère singulier, alliant compétences terrestres et aquatiques dans le Val de Loire.

Sous la houlette du commandant Victor Flaubert, la brigade fonctionne telle une famille, unie dans la célébration des moments heureux et le soutien mutuel face à l'adversité.

Alors que leur enquête sur la découverte du corps d'une jeune archéologue dans la Loire s'intensifie, elle les mène inexorablement vers le majestueux château de Chambord…

Avec : Thomas Jouannet (Victor Flaubert), Roxane Turmel (Katia Lestrade), Roby Schinasi (Samuel Lavergne), Ibrahim Koma (Camille Lavergne), Pasquale D'Incà (Achille Verdim), Jeanne Bournaud (Lucie Cavage), Laurent Bateau (Lemark), David Brécourt (Chalençois), Matéo Paitel (Théo Flaubert), Xavier Mathieu (Jorge Costa), Aïssam Medhem (Vasco Costa), Cécile Combes (Madeleine Blainville), Max Matoa (Pierre Neveu), Rodolphe Couthouis (Capitaine des pompiers), Melissa Barbaud (Commissaire-priseuse)

Dernière modification le jeudi, 30 octobre 2025 14:11
Publié dans Fictions, Samedi
