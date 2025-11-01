recherche
"Les retrouvailles de Noël" fiction inédite diffusée sur Gulli dimanche 2 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 novembre 2025 68
Dimanche 2 novembre 2025 à 21:05, Gulli diffusera "Les retrouvailles de Noël", un téléfilm dramatique et romantique de Noël américain inédit réalisé par Paula Elle.

L'histoire en quelques lignes...

À la veille de Noël, Sophie, avocate, retourne dans sa ville natale après avoir hérité d’une partie du domaine forestier de son grand-oncle.

Elle y retrouve Sam, son ami d’enfance devenu scénariste, qui vient d’hériter de l’autre moitié de la propriété.

Ensemble, ils doivent choisir entre conserver le domaine afin de perpétuer la fabrication traditionnelle de sirop d’érable ou le vendre à des industriels.

Avec : Candace Cameron Bure (Sophie Marlow), Cameron Mathison (Sam Stackhouse), Alison Wandzura (Layla), William MacDonald (Declan 'Fitzy' Fitzgerald), John Innes (George Wayne) et Hilary Jardine (Erin).

Dernière modification le samedi, 01 novembre 2025 10:41
Publié dans Fictions, Dimanche
