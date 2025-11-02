Les résumés des films de Noël diffusés sur TF1 du 3 au 7 novembre 2025

À l'approche des fêtes de fin d'année, les traditionnels « Films de Noël » sont de retour l'après-midi sur TF1. Voici la programmation de ces films, du lundi 3 au vendredi 7 novembre 2025.

C'est le meilleur moment de l'année sur TF1 : la magie des films de Noël est de retour !

Du lundi au vendredi à partir de 14:25, TF1 vous propose de retrouver cette ambiance unique et féérique des Fêtes de fin d'année, à déguster en famille, en duo ou en solo...

Le premier film diffusé à 14:25 est un inédit, le second diffusé à 16:00 est une rediffusion.

Lundi 3 novembre 2025

14:25 • Bienvenue au pays de Noël

Beatrice, jeune journaliste, accompagne sa meilleure amie Emilia à Christmasland, un village de Noël où dit-on, la magie existe. Très vite, les deux amies se mettent à douter de la sincérité des gens qu'elles rencontrent, persuadées d'être au milieu d'une vaste supercherie. Tout semble trop beau pour être vrai. Ethan, le brun ténébreux qui tente de faire aimer Noël à Béatrice et Peter, le gentleman qui fait chavirer le coeur d'Emilia. Et pourtant, malgré quelques apparences effectivement trompeuses, la magie opère et des sentiments bien réels commencent à naître.

16:00 • Le cadeau secret de Noël

Bonnie Parker est acheteuse de cadeaux de Noël. Patrick Armstrong, un père célibataire très occupé par son travail, fait appel à ses services pour trouver des cadeaux pour ses clients et pour sa fille, Phoebe. Le brin de folie de Bonnie destabilise fortement Patrick, mais malgré leurs différences, ils vont se rapprocher...

Mardi 4 novembre 2025

14:25 • Mission Joyeux Noël

Rose, une jeune designer d'intérieur, prête main-forte à son frère Salvatore sur un projet de rénovation caritatif. Mais pour mener à bien cette mission, elle doit collaborer avec Brian, un ami de son frère qui éveille en elle des émotions contradictoires depuis son enfance.

16:00 • Mission illuminations de Noël

Mélanie réserve à la dernière minute un séjour dans un phare pour Jason, son fils, et elle. Sur place, elle découvre que Peter, le propriétaire des lieux, attend d’eux qu’ils décorent le phare en vue de La fête des illuminations de la ville. L’expérience leur ouvre les yeux et leur permet de prendre un nouveau départ, aidés par la magie de l’île de Saint-Nicolas.s...

Mercredi 5 novembre 2025

14:25 • Un Noël plein de lumières

Depuis la mort de sa mère, Nick s'occupe de la ferme familiale et s'apprête à organiser le carnaval de Noël. Malgré l'aide de son ami, l'artiste Luke Hodges, de passage à la ferme suite à une rupture, Nick a beaucoup de mal à s'en sortir. Il appelle sa sœur, Emily, à l'aide. Emily, qui vit à Los Angeles et travaille dans le marketing, est dans un premier temps très réticente à l'idée de retourner dans cette ferme qu'elle n'a jamais porté dans son cœur, mais elle accepte. Luke et elle vont devoir travailler ensemble, malgré leurs différences.

16:00 • Les biscuits magiques de Noël

Luis met en vente la Panadería Casillas et demande à Maya, qui est avocate, de l’assister. La Panadería Casillas est une pâtisserie qui fabrique pour Noël des biscuits en pain d’épice qui ont un pouvoir magique. Quand un Casillas prépare un biscuit en pain d’épice spécialement pour quelqu’un, cette personne peut faire un vœu. De son côté, Maya se prépare à un entretien pour intégrer un grand cabinet d’avocat à Dener. C’est sans compter l’arrivée d’Alex, le neveu de Luis, qui est lui aussi avocat et qui travaille à New York. Maya et Alex ne se sont pas revus depuis qu’ils étaient ensemble au lycée. A cette époque, ils étaient amoureux l’un de l’autre, sans que rien ne se soit jamais passé entre eux.

Jeudi 6 novembre 2025

14:25 • Coup de foudre à la librairie de Noël

Harper, une éditrice à succès, cherche à raviver l'étincelle créative qu'elle a perdue depuis un an. En quête de renouveau, elle s'accorde une pause et se retrouve à travailler chez un libraire aussi intrigant qu'attachant.

16:00 • Un merveilleux Noël en famille

A l'approche des fêtes, Maddy et son fils Wesley se rendent chez ses parents, propriétaires d'un hôtel de luxe dans une station de ski. Sur place, Maddy fait la connaissance de Paul, un jeune veuf qui élève seul son fils, Cody. Les deux garçons deviennent instantannément amis tandis que Paul et Maddy se rapprochent de plus en plus. Ils découvriront bientôt qu'ils partagent bien plus qu'ils ne l'imaginaient...

Vendredi 7 novembre 2025

14:25 • Noël comme pour la première fois

Archer, un patron de start-up issu d'une riche famille, n'a fêté qu'une fois Noël avec sa sœur et ses parents quand il était petit, dans une vieille maison de l'Etat de New York. A quelques semaines du lancement de nouvelles applications musicales, il retourne sur les lieux et rencontre Maggie, une musicienne attachée aux traditions, qui peine à se faire une place dans l'industrie musicale. D'abord réfractaire à ces nouvelles technologies, Maggie tombe sous le charme d'Archer et finit par accepter de collaborer avec lui.

16:00 • Les couleurs de Noël

Olivia vit à New York avec son fils et travaille dans une galerie d’art. Lorsqu’elle retourne passer Noël dans sa ville natale, elle remporte un concours et se voit confier la réalisation d’une fresque. Elle fait la connaissance d’un professeur d’arts plastiques, qui va l’aider à sortir de son blocage créatif.