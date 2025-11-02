"Alex Hugo - Le nouvel eldorado", épisode inédit sur France 3 mardi 4 novembre 2025 (vidéo)

Mardi 4 novembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la collection "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan : « Le nouvel eldorado ».

L'histoire en quelques lignes...

Anne et Stéphane Gathier viennent signaler à la rurale la disparition de leur fils et belle-fille, Clément et Léna. Clément n’est pas n’importe qui, il est juge au tribunal de grande instance de Marseille. Le couple est parti en randonnée depuis la veille et ne donne plus de nouvelles depuis.

Pour Alex, il n’y a pas une minute à perdre, Clément et Léna ont pu se perdre ou se blesser. Il décide de partir rapidement à leur recherche avec l’aide de Caroline, guide de haute montagne.

Alex ne ménage pas ses efforts pour les retrouver, mais Anne Gathier s’impatiente. N’ayant aucune confiance en lui, elle joue de ses connaissances pour faire accélérer les choses. Lorsque Renart débarque à Lusagne, il informe Alex que Clément subissait des pressions dans le cadre de son travail.

Mais alors que l’enquête patine et qu’Alex retrouve Léna en vie, le trouble s’installe alors que son passé ressurgit.

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Mikaël Fitoussi (Renart), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Christiane Millet (Anne Gathier), Thierry Hancisse, de la Comédie-Française (Stéphane Gathier), Clémence Thioly (Léna Gathier), Gauthier Battoue (Clément Gathier), Raphaëlle Agogué (Caroline), Paul Le Bourdon (Victor Passard), Noam Villa (Ruben), Tibor Audinos (Dorian Jollin), Frédéric Andrau (Philippe Passard), Cyrille de Gonzalgue (médecin secouriste), Laurence Saint-Louis-Augustin (médecin de l'hôpital), Greg Nardella (Pascal Roger).